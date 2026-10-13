"אנחנו נחזור לשא-נור": התיעוד הנדיר מהגירוש והשיבה ההיסטורית לצפון השומרון

21 שנים לאחר עקירת ארבעת יישובי צפון השומרון במסגרת תוכנית ההתנתקות, המועצה האזורית שומרון מפרסמת סרטון מיוחד המחבר בין רגעי הגירוש משא-נור בשנת 2005 לבין השיבה להתיישבות באזור השנה.

הסרטון, שפורסם במסגרת "תוכנית ההתחברות" שמובילה המועצה, כולל תיעוד נדיר שצילם גבי ניומן על גג המצודה בשא-נור, שם התבצרו תושבים ופעילים בניסיון למנוע את פינוי היישוב.

בתיעוד נראים הרגעים האחרונים של המאבק, לאחר שעות שבהן שהו התושבים על הגג, כשכוחות הביטחון פורצים למקום.

אחד הרגעים הבולטים בסרטון הוא מעמד קריעת הבגד של יוסי דגן, כיום ראש המועצה האזורית שומרון, ששימש אז מרכז המשפחות בשא-נור והיה ממובילי המאבק נגד ההתנתקות.

בתיעוד נראה הרב דב ליאור קורע את חולצתו של דגן, בעודו אוחז בספר תורה, ומורה לו לברך "ברוך דיין האמת". "זה כמו חורבן הבית", אומר הרב ליאור.

דגן מברך בקול "ברוך דיין האמת", והנוכחים משיבים "אמן". מיד לאחר מכן הוא משמיע שבועה שהפכה לאחד מסמלי המאבק על החזרה לצפון השומרון. "אנחנו מתחייבים כאן, לפנינו ולפני התורה ולפני העולם, שאנחנו ועם ישראל נחזור לשא-נור!", הכריז אז.

בהמשך הסרטון מתחלפות התמונות מהגירוש בתיעוד מהשיבה לשא-נור ומהקמת ההתיישבות מחדש בצפון השומרון.

בין היתר נראה טקס גזירת הסרט בשא-נור, שבו הכריז דגן: "חזרנו הביתה. שא-נור שלנו האהובה, שבנו אלייך שנית, והפעם - לתמיד!".

בסרטון מופיע גם הרגע שבו בירך דגן את ברכת "מציב גבול אלמנה", הנאמרת בעת ראיית בתי ישראל ביישובם.

השיבה לחומש, שא-נור, גנים וכדים היא חלק ממהלך התיישבותי רחב יותר שמקדמת המועצה האזורית שומרון יחד עם תנועת אמנה וגורמים במשרדי הממשלה.

במסגרת המהלך, המכונה "תוכנית ההתחברות", מבקשים במועצה להקים 19 יישובים בצפון השומרון, במקום ארבעת היישובים שפונו בשנת 2005, כחלק מחזון רחב להגדלת אוכלוסיית השומרון למיליון תושבים.

התוכנית כוללת את חידוש ההתיישבות בחומש, גנים, כדים ושא-נור, לצד פיתוח יישובים נוספים במרחב הר עיבל, רחבעם ועמק דותן. בין היישובים החדשים המתוכננים נמנים שלם, אלוני שומרון, רום גלבוע, מעיינות, תענך, גבע שומרון, צפנת, צאלון, מצפה ים ואל נווה.

לצד התיעוד ההיסטורי מציג הסרטון את סיפוריהן של משפחות שהחליטו להצטרף למהלך ההתיישבות בצפון השומרון. משפחת אטיאס, שהגיעה לכדים, מספרת על הרצון למצוא משמעות ושליחות באמצעות הקמת יישוב מחדש. משפחת נסימי, המתכננת לעלות ליישוב החדש נועה, מתארת תחושה שהשליחות היא זו שקראה לה להגיע למקום.

משפחת אוקון מגנים מחברת בין השיבה לצפון השומרון לבין החלום לחזור בעתיד גם ליישובי גוש קטיף. נעמי אופן ומשפחת דביר מעיבל מספרות על הקושי לעזוב קהילה קיימת ואהובה, לצד ההרגשה שאינן יכולות לעמוד מנגד מול מה שהן רואות כמהלך היסטורי.

גם ההתיישבות בעמק דותן זוכה למקום מרכזי בסרטון. משפחות מספרות על החלטתן להגיע לאזור בעקבות התפתחות רצף ההתיישבות בצפון השומרון, ועל הרצון לקחת חלק בהקמת יישובים חדשים.

בסרטון מתועד גם גרעין "אלוני שומרון" במהלך סיור בשטח לקראת העלייה המתוכננת ליישוב.

דגן אמר בעקבות פרסום הסרטון כי השיבה לצפון השומרון אינה מסתכמת בחידוש ארבעת היישובים שנעקרו: "מה שקורה כאן הוא הרבה יותר מחזרה לארבעה יישובים. צפון השומרון כולו מתעורר מחדש. אנשים חוזרים, משפחות מגיעות, יישובים נבנים ויישובים חדשים מתוכננים. לפני 21 שנה גירשו אותנו מכאן - והיום עם ישראל חוזר לכאן בהיקף גדול בהרבה. מול תוכנית ההתנתקות אנחנו מציבים את תוכנית ההתחברות. לא ארבעה יישובים - תשעה עשר. צפון השומרון חוזר להיות חלק מרכזי, פורח ומתפתח של מדינת ישראל".