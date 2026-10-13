מייקל ג'ורדן שובר שיאים. גם שנים רבות אחרי שפרש ממשחק פעיל ותלה את הנעליים, שחקן הכדורסל הנחשב לטוב ביותר בהיסטוריה, מייקל ג'ורדן שובר שיאים.

שלושה עשורים אחרי שזכה באליפות ה-NBA האחרונה שלו במדי שיקגו בולס מליגת ה-NBA, נמכרה גופיית משחקו של ג'ורדן בסכום שיא של 14 מיליון דולר, במה שהפך לפריט הכדורסל היקר ביותר בהיסטוריה.

גופיית המשחק שנרכשה בסכום הגבוה, היא גופייתו של ג'ורדן ממשחק מספר 2 בסדרת גמר ה-NBA שנערכה ב-5 ביוני 1998, עונת האליפות האחרונה של ג'ורדן במה שנקרא בפי כל "הריקוד האחרון", כאשר באותו ערב קלע 37 נקודות, הוריד 5 כדורים חוזרים וחילק 3 אסיסטים לחבריו בניצחון שיקגו על יוטה בתוצאה 88:93, במה שהשווה את סדרת הגמר לתיקו 1:1.

בכך עקפה מכירה זו את סכום השיא של פריט כדורסל שנמכר רק לפני שבועיים, כאשר גם זו הייתה גופייתו של ג'ורדן, כשזו נמכרה בסכום של 12.26 מיליו דולר ואותה לבש ג'ורדן במשחק מספר שלוש באותה סדרת הגמר.

את סדרת הגמר ההיא ניצחו ג'ורדן ושיקגו במאזן של 2:4 וזכו באליפות השישית שלהם בתוך שמונה שנים והשלישית ברציפות. עבור ג'ורדן כאמור זו הייתה האליפות השישית והאחרונה כשחקן כשזה נבחר למצטיין הגמר בכל אחת מששת האליפויות.

הגופייה האדומה אותה לבש ג'ורדן מזוהה במיוחד עם אחד הרגעים המפורסמים בקריירה שלו, רגע שהגיע איך לא במשחק האחרון באליפות האחרונה כשקלע את סל הניצחון שלו במשחק השישי והמכריע.

ובכל זאת, פריט הספורט היקר ביותר בהיסטוריה שייך דווקא לענף הבייסבול, כאשר גופייתו של אגדת הבייסבול בייב רות' מ-1932 נמכרה לפני שנתיים תמורת סכום שיא של 24.12 מיליון דולר.