פיגוע טרור שתוכנן נגד חיילי צה"ל באזור העיר העתיקה בירושלים סוכל בעקבות פעילות משותפת של שירות הביטחון הכללי והיחידה המרכזית במחוז חוף במשטרה.

במסגרת החקירה נעצר ערבי ישראלי בן 18 מאום אל פחם, שעל פי החשד נשבע אמונים לארגון הטרור דאע"ש ותכנן לבצע פיגוע נגד חיילים.

החקירה התנהלה במהלך החודש האחרון בחשד לעבירות חמורות נגד ביטחון המדינה, חברות בארגון טרור והכנה לביצוע מעשה טרור.

מממצאי החקירה עלה כי החשוד נשבע אמונים לארגון "המדינה האסלאמית" (דאע"ש), ובמהלך השנה האחרונה עסק בתכנון פיגוע נגד חיילי צה"ל באזור העיר העתיקה בירושלים.

בעקבות מעצרו ערכו בלשי ימ"ר חוף חיפוש בביתו באום אל פחם. במהלך החיפוש נתפסו ממצאים וחומרים דיגיטליים שלדברי המשטרה והשב"כ מחזקים את החשדות בדבר תמיכתו בארגון הטרור ומעורבותו בתכנון הפיגוע.

היום (שלישי), עם השלמת פעולות החקירה, הודיעה המשטרה כי גובשה תשתית ראייתית נגד החשוד והוגשה בעניינו הצהרת תובע, לקראת הגשת כתב אישום.

מהמשטרה והשב"כ נמסר בהודעה משותפת כי ימשיכו לפעול בשיתוף פעולה לסיכול איומי טרור, לאיתור גורמים המעורבים בפעילות טרור ולמיצוי הדין עם מי שמבקש לפגוע בביטחון המדינה ובשלום אזרחיה.