העימות בין דנון לשליחת האו"ם

עימות התפתח באו"ם בין שגריר ישראל דני דנון לבין ונסה פרייזר, הנציגה המיוחדת של מזכ"ל האו"ם לילדים באזורי סכסוך, במהלך דיון בוועדה שעסק בדו"ח המתעד הפרות במסגרת הסכסוך הישראלי-פלסטיני.

דנון תקף את אופן הצגת הנתונים בדו"ח וטען להטיה נגד ישראל ולהתעלמות ממעשיו של חמאס. לדבריו, במסמך שהוצג בפני הוועדה נכללו יותר מ-12 אלף הפרות, אך חמאס אינו מוזכר בו.

השגריר טען כי ההתעלמות חמורה במיוחד לנוכח השימוש של חמאס, לדבריו, בילדים כמגנים אנושיים, גיוס ילדים לשורות הטרור והפיכת בתי ספר לבסיסים צבאיים.

פרייזר דחתה את הביקורת והפנתה את האחריות לישראל. לטענתה, ישראל אינה מאפשרת למשקיפי האו"ם להיכנס לרצועת עזה לצורך אימות ההפרות. היא קראה לדנון לפעול מול ממשלת ישראל כדי לאפשר את כניסתם, וטענה כי מדינות המונעות גישה ממשקיפים אינן יכולות לבקר את הדו"חות בשל היעדר תיעוד.

דנון השיב במתקפה חריפה על עבודתה של פרייזר. "חמאס משתמש בילדים כמגנים אנושיים, מגייס ילדים לשורות הטרור והופך בתי ספר לבסיסים צבאיים, אבל בדו"חות האו"ם הוא פשוט נעלם", אמר.

"במקום לחשוף את פשעי חמאס, את מפיצה מידע כוזב נגד ישראל", הוסיף השגריר. "כל עוד את מסרבת למלא את התפקיד שלך במקצועיות, למסקנות הדו"ח שלך אין שום ערך".