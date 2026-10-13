טיסה לניו יורק בפחות מ-1,000 דולר: מועדון SuperFly של רמי לוי וחברת ישראייר הודיעו היום (שלישי) על מבצע חדש, במסגרתו יוכלו מחזיקי כרטיס האשראי של המועדון לרכוש כרטיסי טיסה הלוך ושוב לניו יורק במחיר של 909 דולר לאדם.

המחיר כולל מיסים, מזוודה במשקל של עד 23 קילוגרמים וטרולי, והוא מיועד למחזיקי כרטיס האשראי SuperFly של רמי לוי, וכן ללקוחות חדשים שיצטרפו למועדון באמצעות הכרטיס.

המבצע נפתח היום, 13 באוקטובר, ויימשך עד גמר המלאי. הוא חל על טיסות ישראייר לניו יורק במועדים נבחרים, עם יציאות עד סוף חודש מרץ 2027.

כדי ליהנות מהמחיר המיוחד יש לרכוש שובר באתר מועדון רמי לוי, באמצעות כרטיס האשראי SuperFly. לאחר הרכישה מקבלים קוד שובר, שאותו ניתן לממש באתר ישראייר בעת בחירת טיסה לניו יורק מתוך המועדים המשתתפים במבצע.

ההטבה כפופה לזמינות המקומות ולתנאי המבצע המפורטים באתר המועדון.

שיתוף הפעולה בין רמי לוי, ישראייר וישראכרט נועד להרחיב את ההטבות שמציע מועדון SuperFly מעבר לתחום הקמעונאות, ולהציע לחבריו מחירים מיוחדים גם בתחום התיירות והנופש.

רמי לוי מסר בעקבות השקת המבצע: "אנחנו ממשיכים להביא את מהפכת המחירים שלנו לכל תחום שבו הצרכן הישראלי יכול לחסוך. כמו שהוכחנו שאפשר לשלם פחות על סל הקניות, אנחנו פועלים להוכיח שאפשר לשלם פחות גם על חופשות וטיסות לחו"ל".

לדבריו, "יחד עם ישראייר וישראכרט, אנחנו מנגישים ללקוחות שלנו את ניו יורק במחיר אטרקטיבי במיוחד. זו בדיוק המטרה שלנו לתת לצרכן הישראלי יותר, בפחות כסף".