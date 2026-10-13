תינוק כבן תשעה חודשים נפצע היום (שלישי) באורח אנוש לאחר שנפל ממגלשה במהלך משחק באשקלון.

לאחר הנפילה הוא לא הראה, לדברי הוריו, סימנים המעידים על מצוקה, אולם בהמשך, כאשר המשפחה כבר הייתה ברכב בדרכה הביתה, איבד התינוק את הכרתו.

צוותי מד"א שהוזעקו למקום מצאו את התינוק כשהוא מחוסר הכרה והחלו מיד לבצע בו פעולות החייאה מתקדמות. לאחר מכן הוא פונה לבית החולים ברזילי באשקלון תוך כדי המשך פעולות ההחייאה.

מבית החולים נמסר כי התינוק סובל מפגיעת ראש קשה וצוות המיון ממשיך במאמצי החייאה לייצוב מצבו.

חובש בכיר ביחידת האופנועים של מד"א, דניאל ירדן, סיפר על הטיפול בתינוק: "כשהגענו למקום הובילו אותנו אל הפעוט לאחר שכנראה נפל ממגלשה במהלך משחק".

לדבריו "הפעוט היה מחוסר הכרה, מיד התחלנו הפעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים והנשמות ופינינו אותו לבית החולים".