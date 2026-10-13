חברת הכנסת לשעבר אמילי מואטי, המוצבת במקום ה-14 ברשימת הדמוקרטים, חשפה היום (שלישי) כי אובחנה בשלהי הקיץ האחרון כחולה בסרטן השד.

בפוסט אישי שפרסמה סיפרה כי בחרה שלא לחשוף מיד את דבר מחלתה, בין היתר מחשש לתגובות של רחמים, וכעת החליטה לשתף גם כדי לקרוא לנשים להיבדק.

"חשוב לי לעדכן אתכם ולשתף שבשלהי הקיץ האחרון אובחנתי כחולה בסרטן השד. לא סיפרתי על כך מיד. לבושתי, חששתי שירחמו עליי אז בבקשה - אל", כתבה מואטי.

לדבריה, להחלטה לפרסם את מצבה הרפואי יש גם קשר להיותה אשת ציבור. "אני מעדכנת גם בגלל שאני מאמינה שאנשי ציבור צריכים להחיל על עצמם סטנדרטים מחמירים יותר מהשאר אך בעיקר כדי לפנות לכל אחת ואחת מכן, אנא היבדקו", כתבה. "גילוי מוקדם מציל חיים".

מואטי הוסיפה כי אם תיבחר לכנסת, תמסור לציבור את המידע הנדרש בנוגע למצבה. "המחשבה שאולי חיים של מי מאיתנו יינצלו הודות לכך חשובה יותר מכול תחושותיי לגבי הפומביות. אם וכאשר אבחר לכנסת, אחלוק את כל מה שצריך לדעת באשר למצבי הרפואי. אין לי עניין להסתיר את זה מכם".

בהמשך הפוסט תיארה את ההתמודדות עם המחלה ללא ניסיון להציג אותה באור חיובי. "חברים, אין לי שום מסר מעצים או משמח לחלוק. אני עצובה אך מאוד משימתית. אני עושה מה שצריך ומחכה שייגמר".

מואטי התייחסה גם לתחושות המתלוות למחלה וביקשה לחזק נשים המתמודדות עמה. "המחלה הזו מביאה איתה לעיתים בדידות ואפילו בושה, ואני כאן כדי לומר לאלו שנמצאות במצב שלי, אתן לא לבד ואני כאן כדי להחזיק יד לכל מי שצריכה".

לצד הדברים סיפרה כי מצבה מאפשר לה להביט קדימה. "החלק הקשה כבר מאחוריי. אני בידיים טובות, סיכויי ההחלמה טובים ואני נחושה ומחויבת לשרת את הציבור בכל תפקיד בו אשא".

מואטי הבהירה כי אינה מבקשת לצמצם את פעילותה במסגרת מערכת הבחירות. לדבריה, היא אף ביקשה ממטה מפלגתה שלא להקל עליה בשל מצבה. "הזמן קצר והמלאכה היא עצומה. ביקשתי ממטה המפלגה שלא ינסו להקל עליי או לאוורר לי את הלו"ז. חשוב לי לפגוש ציבור והציבור שלנו צריך לראות אותנו".