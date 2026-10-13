התעשייה האווירית (IAI) וחברת SIG SAUER השלימו בהצלחה ניסוי ירי במערכת FIRE STORM 250, כלי טיס בלתי מאויש הנושא מקלע M250 ומיועד לספק לכוחות בשטח יכולות תצפית ותקיפה מהאוויר.

המערכת, שיכולה לשהות באוויר עד שלוש שעות ולשאת 200 כדורים, מאפשרת לכוחות טקטיים להפעיל כוח אש אווירי ללא צורך במסלול המראה או בתשתית תעופתית ייעודית.

במהלך הניסוי ריחפה המערכת מעל שטח המדמה שדה קרב, איתרה וזיהתה מטרות באמצעות מצלמה המותקנת עליה וירתה לעברן במצבי ירי בודד וחצי-אוטומטי. הירי בוצע מגבהים ומטווחים שונים, ולדברי החברות הדגים את דיוק המערכת, את יציבות הירי ואת יכולתה לפעול בתנאים מבצעיים משתנים.

המערכת משלבת את הפלטפורמה הבלתי מאוישת של התעשייה האווירית עם עמדת הנשק MICROLIGHT של SIG SAUER, הנשלטת מרחוק ונושאת מקלע M250. מכלול הנשק, הכולל את העמדה, המקלע ו-200 כדורים, שוקל כ-24 ק"ג בלבד. לדברי SIG SAUER, מדובר בעמדת הנשק האווירית הקלה בעולם.

אחד היתרונות המרכזיים של FIRE STORM 250 הוא יכולתה להמריא ולנחות אנכית, המאפשרת להפעיל אותה מעמדות קדמיות בסמוך לכוחות הלוחמים. המערכת מונעת במנוע בעירה פנימית רב-דלקי, וניתן לתדלק אותה בשטח באמצעות דלק הזמין לכוחות, ללא צורך בהמתנה ממושכת לטעינת סוללות.

לצד יכולות התקיפה, המערכת נועדה לספק לכוחות תמונת מצב רציפה מהאוויר. המידע המתקבל מהחיישנים משולב עם נתוני בקרת האש, ומאפשר למפעיל לעקוב אחר מטרות, לכוון את הנשק ולקצר את פרק הזמן שבין זיהוי האיום לבין ביצוע הירי.

עם זאת, ההחלטה על פתיחת האש נותרת בידי המפעיל האנושי. המערכת מציגה בזמן אמת תמונות מהחיישנים, נתוני מעקב אחר מטרות ואפשרויות תקיפה, אך הסמכות לאשר את הירי אינה מועברת למערכת עצמה.

גיא בר לב, מנכ"ל התעשייה האווירית, אמר כי הניסוי ממחיש את השינוי הצפוי בשדה הקרב: "העתיד של שדה הקרב ייקבע לא רק על ידי עוצמתן של מערכות הנשק, אלא גם על ידי היכולת לחבר בין מודיעין, טכנולוגיה וכוח מבצעי לכדי מענה אחד, מדויק ואפקטיבי". לדבריו, שיתוף הפעולה עם SIG SAUER מאפשר לשלב יכולות משלימות ולפתח פתרונות מבצעיים מתקדמים.

משה לוי, סמנכ"ל ומנהל חטיבת כלי טיס צבאיים בתעשייה האווירית, הדגיש את חשיבות השילוב בין איסוף מידע לבין הפעלת כוח: "FIRE STORM 250 מאפשרת לכוחות טקטיים להרחיב את טווח הפעולה שלהם ולשמור על תמונת מצב רציפה, תוך שמירה על שליטה אנושית בהחלטות התקיפה".

גם ב-SIG SAUER מדגישים את היתרונות של שילוב המקלע בפלטפורמה בלתי מאוישת. סלי אוקנין, מנכ"ל SIG SAUER ישראל, ציין כי מקלע M250 החדש מבוסס על טכנולוגיה מוכחת בקרב, וכי משקלו המופחת והטווח המוגדל שלו בהשוואה למערכות מהדור הקודם מאפשרים לשלב אותו גם בכלי טיס בלתי מאוישים.

FIRE STORM 250 מיועדת למגוון משימות, בהן חיפוי לכוחות מתמרנים, איסוף מודיעין, אבטחת גבולות, הגנה על מתקנים אסטרטגיים ומבצעים מיוחדים. המערכת יכולה לסייע בזיהוי איומים לאורך צירי תנועה, לספק תצפית מקדימה לכוחות הפועלים בשטח וללוות פעולות חילוץ.

בנוסף, ניתן להפעיל כמה מערכות במקביל, כדי לשמור על תצפית וחיפוי רציפים ביום ובלילה. בכך מבקשות החברות להעמיד לרשות הכוחות בשטח יכולת המשלבת מודיעין וכוח אש מהאוויר, עם אפשרות לפריסה מהירה ושליטה אנושית בהחלטות התקיפה.