בעקבות מעצרם של שני אנשי ביטחון מיהודה ושומרון, נפגש היום (שלישי) ח"כ צבי סוכות, יו"ר ועדת המשנה לענייני יו"ש, עם עשרות רכזי ביטחון שוטף צבאיים.

במהלך הפגישה העלו הרבש"צים טענות בנוגע למעמדם ולחקירות שאליהן הם נדרשים, וסוכות הודיע כי יפעל להסדרת מעמדם, גם באמצעות חקיקה אם יהיה בכך צורך.

הרבש"צים תיארו בפני סוכות את המורכבות הכרוכה בתפקידם. לדבריהם, מצד אחד הם נושאים באחריות לביטחון התושבים ונדרשים להתמודד עם אירועים ביטחוניים, ומצד אחר הם מוצאים את עצמם נחקרים פעם אחר פעם בידי גורמים במערכת הביטחון.

במהלך המפגש שיתפו אנשי הביטחון בסיפורים אישיים על חקירות שעברו וטענו כי זכו במהלכן ליחס כאל עבריינים, אף שפעלו במסגרת תפקידם. לטענתם, החקירות שאליהן התייחסו הסתיימו ללא הגשת כתבי אישום, לאחר ששיתפו פעולה עם המשטרה ולאחר שנקבע כי פעלו כשורה במסגרת תפקידם.

"אנחנו הראשונים להגיע לכל זירת פיגוע חלילה ומתמודדים בנחישות עם המציאות הביטחונית המורכבת ביו"ש", אמרו הרבש"צים. "חייבים להפסיק להתייחס אלינו כעבריינים בפוטנציה".

סוכות קיבל את טענותיהם ואמר כי יש צורך להסדיר את מעמדם. "מדובר באבסורד. לא ייתכן כי מי שנשלחים פעם אחר פעם על ידי המדינה לסכן את חייהם ברשות ובסמכות ימצאו את עצמם שוב ושוב בחקירות משטרה ושב"כ", אמר.

לדברי סוכות, הקושי נובע בין היתר מהאופן שבו מוגדר ומופעל תפקיד הרבש"ץ. "הרבש"צים מקבלים את סמכותם מצה"ל, מועסקים על ידי היישובים ומופעלים גם על ידי המועצות האזוריות, אך כשהם נדרשים לחקירות מתייחסים אליהם כאזרחים רגילים. זהו מצב בלתי נתפס שחייב להיות מוסדר".

סוכות התחייב לפעול בנושא ואמר: "נעשה הכול כדי להסדיר את מעמד הרבש"צים ביו"ש, כולל בחקיקה ראשית אם יהיה צורך".