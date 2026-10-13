נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לא שלל היום (שלישי) אפשרות שיתערב במערכת הבחירות בישראל באמצעות הבעת תמיכה באחד המועמדים.

כשנשאל אם בכוונתו להמליץ על מועמד בבחירות שייערכו בסוף החודש, השיב כי עדיין לא קיבל החלטה בנושא.

"לא חשבתי על זה. אולי אעשה משהו. ייתכן שנתמוך במישהו בבחירות הללו", אמר טראמפ.

בהמשך נשאל הנשיא האמריקני על המלחמה בין רוסיה לאוקראינה ועל הדרך שבה הוא מתכוון להביא להפסקת אש כוללת בין המדינות.

טראמפ טען כי שני הצדדים מעוניינים בסיום המלחמה, אך מתקשים להגיע לכך בכוחות עצמם. "שני הצדדים רוצים שהמלחמה תסתיים אבל לא יודעים איך להגיע לסיומה", אמר. "אנחנו נוביל אותם למהלך הזה".

הנשיא האמריקני התייחס גם למצב מול איראן והצהיר כי לא יאפשר למשטר בטהרן להמשיך ולהתנהל באופן הנוכחי. "אנחנו נקבל החלטה בקרוב מאוד בנושא", הצהיר.