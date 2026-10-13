שמונה מורים ומורות מקהילות יהודיות ברחבי העולם קיבלו לראשונה את "אות המחנך היהודי הבינלאומי", כהוקרה על פעילותם לחיזוק הזהות היהודית, הקשר של הדור הצעיר לישראל ועתידן של הקהילות היהודיות.

האותות הוענקו בערב הגאלה של כנס "המחנך היהודי הבינלאומי", שנערך אתמול (שני) במעמד נשיא המדינה יצחק הרצוג.

מקבלי האות נבחרו מבין יותר מ-200 מועמדים. לצד ההוקרה, כל אחד מהם קיבל מענק בסך 2,500 דולר מטעם קרן מייברג.

שמונת הזוכים הם הרב צבי לו מארצות הברית, טל קטן מדרום אפריקה, מאיר בוניטו ממקסיקו, ענת קמף מארצות הברית, ראקל הקים מארגנטינה, דינה יעקובסון מאנגליה, מרינה גרושבסקיה מרוסיה ורחל ישראלוביץ' מצרפת.

ערב הגאלה, בהנחיית נוי בר ונטאשה קירטצ'וק, התקיים במסגרת הכנס שמוביל משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות באמצעות UnitEd ובהפקת משרד ראש הממשלה - המערך לטקסים ולאירועים ממלכתיים. באירוע השתתפו גם מרים פרץ, אביתר בנאי ונגן הקלרינט חיליק פרנק, לצד מחנכים מהתפוצות שסיפרו על החינוך היהודי בקהילותיהם ועל האתגרים שעמם התמודדו בשנים האחרונות.

האות הוא מיזם משותף של משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות, UnitEd, הג'רוזלם פוסט, ההסתדרות הציונית העולמית, מכללת הרצוג וקרן מייברג.

נשיא המדינה פנה הנשיא למחנכים ואמר: "תפקידכם כמחנכים הוא לא רק לראות את מה שטוב וחיובי, אלא גם לזהות בבהירות מה דורש תשומת לב ולא להסיט את המבט".

הרצוג הדגיש את חשיבות הקשרים בין הקהילות היהודיות השונות. "עתידנו כעם אינו נשען רק על מה שקורה בתוך כל אחת מהקהילות שלנו, אלא גם על הקשרים שמחברים ביניהן. ההמשכיות שלנו תלויה ביכולתנו להכיר זה את זה ולהרגיש אחראים זה לזה".

"איננו יכולים לשגשג כעם או לטפח תחושת אחריות וסולידריות כאשר אנו קבורים עמוק בתוך תיבות התהודה של עצמנו - כאשר החלקים השונים שלנו הופכים לקווים מקבילים שלעולם אינם נפגשים. כאן, תפקידכם כמחנכים וכמורים הופך לקריטי", הוסיף.

שר התפוצות עמיחי שיקלי אמר: "אתם המורים והמורות בקהילות היהודיות ברחבי העולם נותנים לילדים את הידיעה שיש להם מקום בסיפור של העם היהודי, שכולו חשוב. אנחנו כאן במדינת ישראל מחוייבים להיות שותפים לשליחותכם".

מרים פרץ התייחסה לתפקידם של המחנכים בבניית הזהות של הדור הצעיר בתפוצות. "אתם עוסקים בדבר אחד שהוא בעיניי היסוד הגדול ביותר - עניין הזהות של הילד והילדה היהודיים בתפוצות", אמרה.

בכנס המתקיים השבוע משתתפים כ-250 מורים, מחנכים, מנהלים ומנהיגים חינוכיים מעשרות מוסדות וקהילות יהודיות ברחבי העולם. אליהם הצטרפו 100 מנהלים ומחנכים מישראל במסגרת שיתוף פעולה עם משרד החינוך.

במהלך השבוע יקיימו המשתתפים מושבי מליאה, פאנלים, הרצאות וסדנאות וידונו באתגרים המעסיקים בתי ספר וקהילות יהודיות ברחבי העולם. לצד הפעילות המקצועית מתוכננים סיורים בעיר דוד, בדרום, בעוטף עזה ובירושלים, וכן עבודה בקבוצות שבמסגרתה יגבשו המשתתפים תוכניות ליישום הידע והתובנות בבתי הספר, ברשתות החינוך ובקהילותיהם.

מנכ"ל משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות, אבי כהן סקלי: "עתידו של העם היהודי נבנה מדי יום בבתי הספר בעולם. המחנכים היהודים הם אלו שמעניקים לדור הבא זהות יהודית ושייכות לישראל. משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות רואה חשיבות רבה בהענקת כלים חינוכיים ויצירת רשת עולמית של מחנכים בקהילות היהודיות בעולם ולכן נמשיך להשקיע בחינוך היהודי ובמחנכים".

רייצ'ל פינק, המנהלת החינוכית של UnitEd, ציינה כי הארגון עובד כיום עם יותר מ־850 בתי ספר יהודיים ביותר מ-50 מדינות. לדבריה, "תחרות זו היא הזדמנות עבורנו, כקהילה עולמית, לעצור לרגע ולהודות להם. אנו אסירי תודה לקרן מייברג, שמעניקה מענק למורים הזוכים ובכך מבטאת הערכה ממשית לתרומתם יוצאת הדופן".