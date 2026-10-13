סמוטריץ' מגיב להחלטת בג"ץ

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תקף הערב (שלישי) בחריפות את החלטת בג"ץ לפיה מינוי מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל יידחה עד לאחר הבחירות.

סמוטריץ' טען כי ההחלטה נועדה לסכל את מינויו של יהודה אליהו לתפקיד, וקשר בין המאבק על המינוי לבין מדיניות הקרקעות בנגב ובגליל.

"אנשיה של גלי בהרב-מיארה, היועצת המשפטית לממשלה, ושופטי בג"ץ עושים הכול כדי לסכל את המינוי הציוני החשוב והקריטי של יהודה אליהו לתפקיד מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל", אמר סמוטריץ'.

שר האוצר הדגיש את סמכויותיה של רמ"י ואת חשיבותה בניהול קרקעות המדינה, בשיווק קרקעות ובהגדלת היצע הדיור. לדבריו, לרשות יש גם תפקיד מרכזי במדיניות הקרקע בנגב ובגליל, שאותה הוא מבקש לשנות.

"רשות מקרקעי ישראל זה הגוף ששולט ומנהל את כל אדמות המדינה, הוא אחראי על השיווקים ועל העסקאות במרכז הארץ ועל הגדלת ההיצע כדי להוריד לכם, אזרחי ישראל, את יוקר הדיור, וכמובן הוא אחראי על המדיניות בנגב ובגליל", אמר.

סמוטריץ' טען כי ההתנגדות למינוי אליהו נובעת מפעילותו בעבר בתחום ההתיישבות ביהודה ושומרון ומהמדיניות שלדבריו הוא צפוי לקדם ברמ"י. "השמאלנים במערכת המשפט יודעים שיהודה אליהו הוא האיש שעשה את המהפכה של ההתיישבות ביהודה ושומרון, הם יודעים שהוא ישנה מן הקצה אל הקצה את הגוף הזה, יחזיר את הרוח הציונית-התיישבותית וייהד את הנגב ואת הגליל. לכן הם מנסים למנוע את המינוי הזה".

בהמשך החריף שר האוצר את דבריו נגד הפסיקה. "פסק הדין של בית המשפט היום הוא עוול, הוא עוול ציוני, עוול יהודי, אבל בעיקר עוול משפטי", אמר. "בית המשפט בלי שום סיבה משתף פעולה עם גלי בהרב-מיארה וחוסם בכוח - כמעט הייתי אומר באלימות, באלימות לגמרי - את זכויותינו וחובותינו".

לדברי סמוטריץ', ראש הממשלה, שר השיכון והוא עצמו מחויבים להשלים את מינויו של אליהו לאחר הבחירות. הוא קשר את הנושא גם למינויים נוספים במערכת המשפט ובגופים אחרים וקרא לניצחון בבחירות כדי לקדם את המהלכים הללו.

"אנחנו נייהד את הגליל ואת הנגב, אנחנו נתקן את מערכת המשפט, ננקה שם את העיוותים, נסלק משם גורמים קיצוניים שהשתלטו על המערכת הזאת, שדורסים את הדמוקרטיה, שדורסים את הבחירה שלכם אזרחי ישראל, וכופים על מדינת ישראל מדיניות פוסט-ציונית ופרוגרסיבית במשך הרבה מאוד שנים", אמר.