איש התקשורת אברי גלעד חשף כי בכוונתו להצביע לנפתלי בנט בבחירות הקרובות, אף שהבהיר כי הבחירה מלווה מבחינתו בהסתייגויות.

בריאיון לפודקאסט של איתי סגל מבית ALL IN הסביר גלעד כי ניסיונו של בנט בתפקיד ראש הממשלה והרשימה שסביבו עומדים בין השיקולים שהובילו אותו להחלטה.

"מבחינתי, הרע במיעוטו זה בנט", אמר גלעד. במהלך השיחה הוא הביע הסתייגויות גם מגדי איזנקוט ומיאיר גולן והסביר מדוע בסופו של דבר הוא מעדיף להצביע לבנט.

"הוא וליברמן ימנים באותה מידה. אבל כשאני משקלל פנימה את הרשימה המאוד יפה שיש לבנט לפיד עם אנשי ביצוע מדהימים כמו קרן טרנר וכל מיני, אני מעדיף אותם", הוסיף.

גלעד, המגדיר את עצמו כאיש ימין, הקדיש חלק מדבריו לראש הממשלה בנימין נתניהו והבהיר כי מבחינתו הוא אינו מייצג את מחנה הימין שאליו הוא משתייך. לדבריו, הוא איבד את אמונו בנתניהו ומעוניין בחילופי שלטון.

במסגרת הביקורת שהשמיע טען גלעד כי נתניהו השתלט על מחנה הימין. הוא התייחס גם להתנהלותו של ראש הממשלה במהלך המלחמה וליחסו לנפגעיה, וטען כי נתניהו מתקשה לגלות אמפתיה כלפי אחרים.