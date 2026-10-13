האלימות ברחובות בני ברק חוצה עוד קו אדום בוטה. במהלך השבת האחרונה הותקפו שלושה אברכים בידי שלושה נערי שוליים ברחוב האדמו"ר מגור בעיר.

הנערים נטפלו אל האברכים והכו אותם באכזריות ובמהלך התקיפה נטל אחד הנערים אבן משתלבת והכה באמצעותה בראשו של אחד האברכים, שנפצע ופונה לבית החולים במצב בינוני.

בתיעוד, שנחשף באתר החרדי 'בחדרי חרדים', נראים שלושת נערי השוליים כשהם נטפלו לאברכים ותוקפים אותם באלימות קשה, ללא כל סיבה הנראית לעין.

בשיא התקיפה נראה אחד הנערים נוטל אבן משתלבת ומנחית באמצעותה מכה חזקה בראשו של אברך כבן 25.

צוותי ההצלה שהוזעקו למקום העניקו לאברך טיפול רפואי ראשוני, שכלל עצירת דימומים וחבישות. לאחר מכן הוא פונה לבית החולים שיבא במצב בינוני, לקבלת המשך טיפול רפואי.