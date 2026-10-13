שר הביטחון מזהיר מפני השפעה איראנית צילום: נטע דבח

שר הביטחון ישראל כ"ץ הזהיר הערב (שלישי) מפני ניסיונות של איראן ושלוחיה לקדם פיגועים במטרה להשפיע על תוצאות הבחירות בישראל.

במהלך טקס חנוכת מוזיאון האצ"ל ותותח אלטלנה אמר כ"ץ: "אנחנו מזהים ניסיונות של אויבינו, בראשם איראן ושלוחיה, לקדם פיגועים שישפיעו על תוצאות הבחירות בישראל", אמר כ"ץ.

שר הביטחון קרא לשמור על אחדות מול האיומים הביטחוניים גם בתקופת הבחירות, והדגיש כי המחלוקות הפוליטיות אינן צריכות להשפיע על ההתמודדות עימם. "מול הניסיונות האלה אנחנו חייבים להציב עמדה של אחדות ואמירה ברורה שהמחלוקת הפוליטית לא תפגע בעמידתנו המשותפת מול אויבינו".

לדבריו, מערכת הביטחון תפעל בהתאם לצרכים הביטחוניים, וללא תלות בשיקולים אחרים. "יחד עם צה"ל וכוחות הביטחון נפעל להגנת המדינה בכל עת ובכל מקום שיידרש. ההחלטות יתקבלו בהתאם לצורכי הביטחון, ללא תלות בשום שיקול אחר".

בסיום דבריו שיגר שר הביטחון אזהרה לאויבי ישראל: "שאויבינו יידעו: כל מי שיתקוף אותנו, לפני הבחירות או אחריהן, וכל מי שיפגע בחיילי צה"ל או באזרחי ישראל - ידו תיגדע והוא ישלם את המחיר הכבד ביותר".