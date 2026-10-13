חכם יונס לאזאר חמאמי, ממנהיגי הקהילה היהודית במדינה, התייחס היום (ג') למצב הביטחוני של הקהילות היהודיות באיראן והציג עמדה מפתיעה ביחס לרשויות המקומיות.

לדבריו, בניגוד לקהילות יהודיות רבות בעולם שבהן נדרשת אבטחה מוגברת, בתי הכנסת והמוסדות היהודיים באיראן אינם זקוקים למערכות אבטחה או לשמירה מיוחדת, שכן המשטרה המקומית מעניקה ביטחון לכלל האזרחים.

במהלך הראיון שהעניק לתקשורת המקומית באיראן, התבטא חמאמי בחריפות נגד מדינת ישראל, אותה כינה בשם "המשטר הציוני".

הוא טען כי ישראל עושה שימוש בהאשמות בדבר אנטישמיות כדי לפגוע במתנגדיה ולבלום ביקורת נגדה.

לחיזוק דבריו, ציין את ההפגנות שמקיימים יהודים במדינות שונות כגון ארצות הברית ובריטניה נגד מדיניות ישראל, וטענו כי מחאות אלו מוכיחות שישנם יהודים רבים המתנגדים לאופן הפעולה של ממשלת ישראל.