בית המשפט העליון ביטל היום (שלישי) את צו הביניים שהקפיא את הכספים שבמחלוקת המיועדים לחינוך החרדי, ואישר את שחרורם בהתאם למתווה שהציעה היועצת המשפטית לממשלה.

מדובר בסכום של כ-100 מיליון שקל, שהעברתם לעוררה מחלוקת ציבורית ומשפטית לאחר שהועברו טרם קבלת אישור רשמי מועדת הכספים של הכנסת.

ההחלטה התקבלה פה אחד על ידי הרכב השופטים יעל וילנר, עופר גרוסקופף וגילה כנפי-שטייניץ.

בפסק הדין ציינו השופטים כי מאחר שאיש מן הצדדים המעורבים לא הביע התנגדות למתווה המוצע, הם מורים על ביטול צו הביניים ועל שחרור הכספים אך ורק לפיו.

עם זאת, בפסיקתם הזכירו השופטים את התנאי הנוקשה שנקבע בהחלטתם הקודמת מ-31 בדצמבר 2025. על פי תנאי זה, הכספים המדוברים "יועברו רק למוסדות חינוך שיימצא בהתאם לחוות דעת מטעם הייעוץ המשפטי לממשלה כי הם עומדים בעיקר דרישות לימודי הליבה על פי דין".

משמעות ההחלטה המעשית היא שההקפאה הגורפת אינה עומדת עוד בתוקף, אך הזרמת הכספים עצמה אינה אוטומטית ונותרת כפופה לבחינה פרטנית של עמידת כל מוסד חינוכי בדרישות הדין וביישום המתווה שאושר.

"לאור המתווה שהוצע על-ידי היועצת המשפטית לממשלה לשחרור הכספים, ובהעדר התנגדות מטעם מי מהצדדים, אנו מורים על ביטול צו הביניים ושחרור הכספים לפי המתווה הנ"ל בלבד", כתבו השופטים בהחלטתם.