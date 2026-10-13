חנוכת מוזיאון האצ"ל

מאות בני אדם השתתפו הערב (שלישי) בטקס העברת "התותח הקדוש", שממנו נורתה אש לעבר ספינת "אלטלנה", אל מוזיאון האצ"ל בבנימינה.

במקביל נחנך בפארק ז'בוטינסקי מוזיאון האצ"ל המחודש, בטקס שבו השתתפו שרים, אנשי ציבור ונציגי ארגון יוצאי האצ"ל.

את המהלך להעברת התותח הוביל בשנים האחרונות שר המורשת עמיחי אליהו מעוצמה יהודית, כחלק מפעילות משרדו לשימור מורשת האצ"ל ולהנצחת פרשת "אלטלנה". לפני כחודשיים הודיע אליהו על מציאת ספינת "אלטלנה", לאחר שלפי משרדו פעל לקידום הנושא מאז כניסתו לתפקיד לפני כארבע שנים.

בטקס השתתפו לצד אליהו גם שר הביטחון ישראל כ"ץ, יו"ר ארגון יוצאי האצ"ל איציק שמחון, סגן הרמטכ"ל וחבר הכנסת לשעבר האלוף עוזי דיין, וכן נציגי ציבור, אנשי מורשת ואורחים נוספים.

במהלך האירוע הודגשה חשיבות שימור מורשת האצ"ל והלח"י והעברת סיפורם של לוחמי המחתרות לדורות הבאים. המוזיאון בפארק ז'בוטינסקי משמש להנצחת פעילות האצ"ל ולהצגת מורשת אנשיו מתקופת המנדט הבריטי והמאבק להקמת המדינה.

שר המורשת התייחס בנאומו לפרשת "אלטלנה" וקשר בינה לבין המחלוקות המתקיימות כיום בחברה הישראלית. לדבריו, "החוט המקשר בין פרשת האלטלנה לבין השסעים בחברה הישראלית הוא שאלת הבעלות על הבית הלאומי: האם מדינת ישראל שייכת לכולנו, או שיש מי שרואים בעצמם את בעלי הבית הבלעדיים שלה?".

אליהו קשר את הדברים גם למחלוקות סביב מערכת המשפט והרפורמות הציבוריות, אך הדגיש כי אינו משווה בין האירועים. "אין פירוש הדבר שהאירועים זהים, אלא שעלינו לבחון את העיקרון המשותף: מדינת ישראל אינה רכושו של מחנה פוליטי, של אליטה או של מוסד מסוים. היא הבית הלאומי של עם ישראל כולו".

בהמשך התייחס השר לאפשרות של החרפת השסעים בחברה ואמר: "למרבה הצער היו מי שהעיזו להעלות על דל שפתיהם במפורש או ברמז את הרעיון של מלחמת אחים. את הקללה ההיסטורית של חלוקה לשתי ממלכות. לא ניתן יד לזה לעולם".