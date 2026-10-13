הרב יצחק גינזבורג, נשיא ישיבת עוד יוסף חי ביצהר, נשאל בשיחה עם הרב ניר מנוסי כיצד ניתן להתמודד עם ההתמכרות למסכים ולאינטרנט, והשיב בתשובה מפתיעה שבה הודה כי גם הוא מתמודד עם אותה בעיה.

הרב מנוסי פתח בשאלה: "אחת הבעיות הגדולות ביותר של דורנו היא ההתמכרות למסכים. אנשים מבלים לילות שלמים בגלילה אינסופית של תכנים שליליים ומדכדכים, תופעה המכונה 'דום סקרולינג'. זהו גם אחד האתגרים הגדולים ביותר בתחום החינוך. האם הרב יכול לתת לנו עצה כיצד להתגבר על ההתמכרות הזאת?"

הרב גינזבורג השיב תחילה: "גם לי יש את אותה הבעיה". בהמשך הסביר כי עצם הדבקות בדבר מסוים אינה בהכרח שלילית: "כאשר אדם מכור לדבר מסוים, ובייחוד לדבר חזותי, הוא נעשה כביכול דבוק במסך. אבל עצם הדבקות בדבר מסוים אינה בהכרח תופעה שלילית".

"אדם יכול להיות דבוק בתורה, או דבוק בהתבוננות באחדותו של הקדוש ברוך הוא. זו דבקות טובה ורצויה. יש אפילו פסוק המדבר על כך", הוסיף הרב.

לדבריו, הדרך להתמודד עם ההתמכרות אינה מסתכמת בניסיון להתרחק מהמסך, אלא בשינוי כיוון הדבקות של האדם.

"לכולנו יש את הקושי הזה, של ההיצמדות למסכים ולאינטרנט. אבל אנחנו יכולים להתגבר עליו באמצעות שינוי כיוון המחשבה: כשם שאני דבוק כעת במסך, כך עליי לשאוף להיות דבוק בקדוש ברוך הוא".

הרב סיכם את עצתו: "עלינו לעורר בתוכנו את הרצון לדבקות בה', להתפלל אליו ולבקש ממנו שיסייע לנו להפוך את הדבקות שלנו במסכים לדבקות בו".