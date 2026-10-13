קצה המנהרה - נעם שפייר | Tunnel's End - Noam Shpayer

המוזיקאי והיוצר נעם שפייר משיק יצירה אינסטרומנטלית חדשה בשם "קצה המנהרה", המשלבת נגינת קמנצ'ה וחליל אירי עם עיבוד מוזיקלי עכשווי. היצירה עוסקת בהתמודדות עם תקופות קשות ובתקווה המתגלה בסופן.

בשיחה עם ערוץ 7 סיפר שפייר על הרקע ליצירה: "כולנו מכירים את הרגעים האלה בחיים, שבהם הכל מרגיש סגור ואפל, קצת כמו לצעוד בתוך מנהרה ארוכה בלי לדעת איפה היא נגמרת. השיר הזה נולד מהמקום הזה, אבל הוא לא נשאר שם".

לדבריו, "הוא עוסק בתהליך של התבהרות נפשית, בשלב שבו מתחילים לראות את האור בקצה".

שפייר הוסיף: "השיר מוקדש באהבה לכל מי שנמצא באיזה מאבק שקט, או מחפש איזה אור בקצה של איזו מנהרה".

עוד חשף כי מדובר ביצירה הראשונה מתוך פרויקט מוזיקלי חדש: "השיר הזה הוא בעצם השיר הראשון שיוצא מתוך ה-EP החדש שלי שיצא בעזרת השם בעוד כשלושה שבועות".

שפייר אחראי ללחן, לנגינה בקמנצ'ה ובחליל האירי, לקולות ולעיבוד המוזיקלי. על ההפקה הופקד ערן קליין, שאחראי גם לקלידים, לתכנותים, למיקס ולמאסטרינג. על הגרפיקה הופקדה נעמה סטפנסקי.