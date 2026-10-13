השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר דורש להאיץ את ההליכים נגד קדרי סמארה, המחבל שרצח את נתנאל שקרון הי"ד בפיגוע ירי בבנימין בערב יום הכיפורים, ולהחיל עליו את חוק עונש מוות למחבלים.

בפנייה לפרקליט הצבאי הראשי, האלוף איתי אופיר, ביקש בן גביר לקבל הסבר מדוע טרם הוגש כתב אישום נגד סמארה, אף שחלפו כשלושה שבועות מאז הפיגוע. השר טען כי נסיבות המקרה אינן מצדיקות, לשיטתו, את העיכוב בהליך.

לפי מכתבו של בן גביר, ב-20 בספטמבר ביצע סמארה פיגוע ירי באזור מעיין עין ריא, סמוך לנווה צוף, שבו נרצח שקרון הי"ד, תושב עלי זהב. בעת הירי שהה שקרון ברכבו לצד בנו הבכור, בן 16, שהצליח להימלט מהמקום ללא פגע. הוא הותיר אחריו רעיה ושישה ילדים.

לאחר הפיגוע נמלט סמארה מהמקום, ובהמשך אותו יום נתפס בידי לוחמי יחידת דובדבן בבית חולים ברמאללה, שם קיבל טיפול בפצעי ירי שנגרמו לו בזירת הפיגוע.

בן גביר מתח ביקורת על משך הזמן שחלף מאז המעצר וטען כי אין במקרה מחלוקת עובדתית או מורכבות משפטית המצדיקות את העיכוב. "כל עיכוב מהווה פרס לטרור ופוגע בהרתעה של מדינת ישראל", כתב.

לדברי השר, ניהול משפט מהיר ויעיל הוא כלי מרכזי ביצירת הרתעה מול הטרור. על רקע זה דרש מהפצ"ר להבהיר בהקדם מדוע כתב האישום נגד סמארה טרם הוגש.

בן גביר טען עוד כי סמארה הוא המקרה הראשון שבו יש להפעיל, לשיטתו, את חוק עונש המוות למחבלים ואת הצו שנחקק מכוחו.

לדבריו, הצו קובע עונש מוות חובה לתושב הרשות שביצע פיגוע רצחני, גם במצב שבו התביעה אינה מבקשת להטיל עליו עונש זה.