לרגל יום ההילולה של הרב עובדיה יוסף זצ"ל, מספר הרב טל שאוליאן, ראש ישיבת חולון, על הקשר המיוחד של משפחתו עם הרב, על מסירות הנפש לתורה שראה אביו בעיניו, ועל החלום המפתיע שהוביל לקריאת בנו בשם יוסף עובדיה.

"אמא שלי הייתה ילידת ירושלים ושכנה של הרב עובדיה. אבל כשאבא שלי הגיע לארץ, אז הוא התגורר בירושלים בשנים הראשונות. בשנים האלה הם התגוררו ממש קרוב לרב עובדיה, גם באותה שכונה של ההורים", סיפר הרב שאוליאן.

"אבא שלי לא כל ימיו היה שומר תורה ומצוות במאה אחוז. הייתה לו תקופה ארוכה שהוא היה חילוני. אבל הרב עובדיה תמיד, זה היה מבחינתו מחלקה נפרדת. כאילו יש תורה, רבנים, עניינים, מכבד תמיד, אבל לאו דווקא מקיים, ויש הרב עובדיה. הרב עובדיה זה מלאך, זה משהו אחר".

הרב שאוליאן מספר כי באחת ההזדמנויות ניסה להבין מאביו מהיכן נבע היחס המיוחד הזה. "כשפעם פענחתי איתו את זה, אז הוא אמר: 'אני הייתי מולו. אני ראיתי את זה, שבעוני הכי מרוד, אין לו מה לאכול, הוא יושב ולומד'".

אביו המשיך וסיפר לו על המראות שנחרתו בזיכרונו מירושלים של אותם ימים. "אני זוכר שכשלא היה לו כסף להדליק את המנורות בבית, אז הוא היה לומד לאור מנורת רחוב. אני זוכר אותו עומד מתחת למנורת רחוב. אני זוכר אותו יושב, כדי לא להירדם, עם גיגית מלאה בקרח, הרגליים בתוך הגיגית, כדי לא להירדם, ללמוד תורה עד מיצוי היכולת שלו".

לדברי הרב שאוליאן, הקשר בין אביו לרב יוסף זצ"ל לא הסתכם בהערצה מרחוק, אלא היה קשר אישי של ממש. "כמו שסיפרתי, אבא שלי היה לו קשר עמוק עם הרב עובדיה, גם מבחינה פשוטה. זאת אומרת, באמת כאדם, הוא אהב מאוד את הרב עובדיה. וגם סיפרו לי, אני לא ראיתי את זה אף פעם, אבל סיפרו לי שהרב עובדיה גם מאוד מאוד אהב את אבא שלי. קירב אותו מאוד, וגם בזמנים שאבא שלי לא היה כל כך שומר".

גם הרב שאוליאן עצמו זכה לשמוע את הרב בחייו. בשיעורו הוא מתייחס בכנות גם להתבטאויות חריפות ששמע בדרשותיו, ומספר כי לעיתים היה תוהה על משמעותן ועל השפעתן האפשרית. "אני זוכר בחיי חיותו, בדרשות, לפעמים, שבאחת מהן נכחתי, דברים שאתה שומע, אתה אומר: מה הרב עכשיו עשה? מה הוא אמר?".

אולם דווקא מתוך ההיכרות עם דמותו ועם מפעל חייו, הוא מבקש להעמיד את הדברים בהקשרם. "גם לרב עובדיה בעצמו היו התבטאויות קשות, קשות מאוד מאוד, שמהן אנחנו נזהרים. אבל כשאתה מבין את הרקע שלהן, אתה לא יכול חס ושלום למצוא את עצמך בכעס, אתה רק יכול להבין את הכאב".

לדבריו, מי שמכיר את הרב רק דרך התבטאויות בודדות עלול להחמיץ את עיקר דמותו. "אם אתה תופס את הדמות, אתה שומע את הדמות שלו מהחדשות חס ושלום, אז אתה עלול לא להבין בכלל שום דבר, ורק להיות מלא בכעס, ושוב להפסיד, בעצמך להפסיד".

הרב שאוליאן מסביר כי בעיניו, עיקר גדולתו של הרב עובדיה לא היה רק בזיכרונו המופלא או בגאונותו התורנית, אלא בשליחות שעמדה במרכז חייו. "בשתי מילים אני חושב שהרעיון של הרב עובדיה בחיים היה זיכוי הרבים. זו הייתה הנקודה שלו, זה היה העניין שלו".

לקראת סיום השיעור בחר הרב שאוליאן לשתף את תלמידיו בסיפור אישי במיוחד, הקשור לאביו ולבנו. הוא סיפר כי לאחר פטירת הרב יוסף זצ"ל שמע מאימו על חלום שחלם אביו. הרב שאוליאן ביקש לשמוע את הדברים ישירות ממנו. אביו אישר וסיפר לו על החלום המיוחד. "אני חלמתי שהרב עובדיה בא אליי בחלום. שמח מאוד ורוקד איתי על מפתן הבית שלך". הרב שאוליאן הוסיף ושאל: 'מה מפה?' ענה לו אביו: אמא אמרה שזה בן".

אלא שבהמשך התרחשה התפתחות מפתיעה. "אני סיימתי את המילואים, אני חוזר ואשתי מגלה לי שבעצם היא באמת בהיריון".

בהמשך הסיפור מתאר הרב שאוליאן כיצד נקשר החלום לבקשת אביו לקרוא לילד על שם הרב עובדיה יוסף. האב נפטר לפני שזכה לראות את נכדו, וברית המילה התקיימה סמוך לסיום השלושים לפטירתו. "כשהוא היה חולה הוא אמר לי: אם יש לך בן - יש כבר שם". הבן נקרא לבסוף יוסף עובדיה.