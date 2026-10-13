בחודשים האחרונים הורחב באופן דרסטי מערך השחיטה ברבנות, כאשר עשרות מומחים ואנשי מקצוע בכל מקצעוות הכשרות אושרו הערב (שלישי) ע"י הרבנות הראשית, והם יצטרפו למשלחות השונות.

הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית הרב רבי קלמן מאיר בר, מסר: "זהו יום בשורה לכל העוסקים במלאכה ובפרט לציבור שומרי הכשרות. עיבוי המערך בעשרות מומחים נוספים יאפשר לשחוט בשר מהודר יותר בכמויות גדולות יותר ובעלויות פחותות".

הוא הוסיף: "הרבנות הראשית אחראית על יבוא תשעים אחוזים מהבשר הכשר למדינת ישראל, ומחובתנו לבצע את שליחותנו על הצד הטוב ביותר. זהו צעד חיוני וראשוני מתוך שורת פעולות וצעדים שתכליתם לבצר ולחזק את מערך השחיטה לאפשר הוזלה בעלויות הבשר לטובת שומרי הכשרות".