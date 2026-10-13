בשעה זו מארחת גלאטסראיי הטורקית את ברצלונה באצטדיונה הביתי, אצטדיון רמס פארק באיסטנבול במסגרת ליגת האלופות.

את ברצלונה הגדולה קיבלו שלטי ענק בגנותה של ישראל אותם תלו אוהדי גלאטסראיי, ולא בפעם הראשונה.

האוהדים הטורקים תלו שלטי ענק בגנות ישראל עליהם נכתב "שחררו את פלסטין" ו"האנושות איבדה את מצפונה בעזה".

אם זה לא מספיק, אז הפעם גם המועדון הטורקי עצמו נתן במה למחאה נגד ישראל, כשבחשבון המועדון הרשמי ברשת X, פורסמו תמונות מהיציעים עם שלטי הענק בצירוף המסר - "עצרו את רצח העם".

כבר באוגוסט 2024, במהלך משחקה של גלאטסראיי מול יאנג בויז השוויצרית במוקדמות ליגת האלופות, הניפו אוהדי הקבוצה שלטים עם אותם שני מסרים בדיוק ובספטמבר 2025 חזרו אוהדי גלאטסראיי על המחאה, הפעם במסגרת משחק ליגת האלופות נגד ליברפול.

באוקטובר 2025, לפני משחקה של גלאטסראיי מול בודה גלימט הנורבגית, גם כן במסגרת ליגת האלופות הונפו שלטים נגד ישראל.

ובכל הפעמים קולה של אופ"א, ארגון הכדורגל האירופי האחראי על מפעל ליגת האלופות, אינו נשמע.

מחאות אנטי-ישראליות אלו מצטרפות למחאתם של שחקני אירלנד במהלך צמד המשחקים מול נבחרת ישראל במסגרת מפעל ליגת האומות לפני כשבוע, כאשר גם שם אופ"א לא נקטה עמדה ולא הביעה את דעתה על חוסר הספורטיביות ועל כך שמערבבים פוליטיקה וספורט, דבר הנוגד את רוח הספורט.