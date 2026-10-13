המהלכים הצבאיים של איראן: הרצון להרוס לטראמפ את תפיסת הניצחון - והכישלון הסעודי | צבי יחזק

פרשן i24NEWS לענייני ערבים, צבי יחזקאלי, טוען כי באיראן עוסקים באפשרויות להסלמה ומציגים תרחישים לפעולה לקראת בחירות האמצע בארצות הברית.

לדבריו, בטהרן רואים בתקופה שלפני הבחירות הזדמנות לפגוע בתמונת הניצחון שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עשוי לבקש להציג.

"באיראן מתגאים ומתפארים בכל מיני תוכניות שיש להם כיצד הם יבצעו את אותה הסלמה", אמר יחזקאלי. לדבריו, השיקול האיראני הוא: "מצפים ממני לתגובה, יש לי אינטרס להגיב לפני בחירות האמצע כדי להרוס לטראמפ את תמונת הניצחון שאולי הוא רוצה להציג".

יחזקאלי התייחס גם לאיום נוסף שלדבריו נשמע מצד איראן - אפשרות של פלישה קרקעית לאמירויות. "יש עוד איום אחד של איראן - לבצע פלישה קרקעית לאמירויות. הם אומרים את זה כי אם טראמפ יעמוד בהבטחתו של לתקוף לפני בחירות האמצע - הם יכולים לעשות הכל", אמר.

בהמשך קשר יחזקאלי בין איראן לבין פעילות החות'ים נגד סעודיה. לטענתו, "החות'ים לא מזיזים טיל אחד בלי הוראה איראנית מפורשת. כרגע איראן מכה בסעודיה".

יחזקאלי מתח ביקורת חריפה על התמודדותה של סעודיה עם המתקפות. "מדהים לראות את החולשה הסעודית. איזו מדינת פייק זו, שלא מצליחה לא רק להגן על עצמה ובטח שלא לתקוף, אבל גם לא להתעשת מכל המתקפות הללו".

את האחריות למצב ייחס יחזקאלי ליורש העצר הסעודי. "זה כישלון מתחילת המלחמה ועד עכשיו שכולו של מוחמד בן סלמן".