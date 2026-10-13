אבידע בכר שכל בטבח השבעה באוקטובר את רעייתו דנה ואת בנו כרמל, הוא בעצמו נפצע קשה ורגלו הימנית נקטעה, ולמרות כל אלה הוא לא מפסיק לפעול למען התקווה.

היום (שלישי) השתתף בכר בחנוכת פארק האופניים החדש שבקיבוץ בארי.

בחנוכת הפארק החדש בבארי, השתתפו מאות אנשים, בהם חברי הקיבוץ, ילדים ובני נוער מיישובי הנגב המערבי, בהם גם משפחותיהם של 14 רוכבי האופניים והטריאתלטים שנרצחו ב־7 באוקטובר.

במהלך הטקס עלו הילדים לרכיבת בכורה על המסלול החדש, שהוקם בתרומת איש העסקים והפילנתרופ סילבן אדמס, לצד רוכבים ותיקים מהקיבוץ.

אבידע בכר, שאיבד במתקפה את רעייתו דנה ואת בנו כרמל, נפצע קשה ורגלו הימנית נקטעה, תיאר את ההתמודדות האישית לצד שיקום הקיבוץ, כששיתף ואמר: "שיקום בשבילי, פירושו להתרגל לאבידע החדש - בלי אישה, בלי בן ובלי רגל. בסופו של דבר אתה מתגעגע לרקמה האנושית שהייתה כאן. גם אם הם אינם, זה עדיין הבית שלהם".

כשהביט בילדים שעל המסלול, דיבר בכר על העתיד שהוא רואה לבארי: "אני כבר יכול לראות את החיים שיהיו כאן: ילדים מתרוצצים, רוכבים על האופניים וגם על הסקייטבורדים שלהם. זה חלק משמעותי בתקומה ובשיקום של בארי".

בכר למעשה הוא מיוזמי ומקימי הפארק החדש כשזה סיפר כי הרעיון להקמת הפארק נולד במפגש עם אדמס, לאחר שהתארח אצל קבוצת האופניים המקצוענית בטור דה פראנס.

"אני זוכר שדיברנו על שיקום בארי וכל יישובי הנגב המערבי. סילבן אמר לנו אז: ‘כמובן שנבנה הכול מחדש. נבנה את המקום הזה טוב יותר, יפה יותר וחזק יותר’. עכשיו, כשאתה רואה את החזון הזה מתגשם, אפשר רק לומר תודה רבה", אמר בכר.

הפארק הוקם בשיתוף החברה לתועלת הציבור "סייקלינג אקדמי" ובסיוע הקיבוץ, כאשר במרכז הפארק ישנו מסלול פאמפטרק ברמה בינלאומית, שבנתה החברה השווייצרית Velosolutions. המתקן מיועד בראש ובראשונה לילדי האזור ולבני הנוער, לרכיבה ולאימונים מודרכים.

את הטקס הנחתה איה מידן, אחותו של בכר וחברת בארי, ששרדה מארב מחבלים בדרכה לרכיבה על אופניים ב־7 באוקטובר.

"קיבלנו הרבה יותר ממסלול אופניים - זהו מסלול של תקומה ועתיד", אמרה. אנחנו נזכור את הרוכבים שאיבדנו, אבל עבורנו פארק האופניים החדש יחזיר את הדופק לקהילה הפצועה שלנו ולנגב המערבי כולו".

גם איש העסקים והפילנטרופ היהודי אדמס נכח בטקס החנוכה, כשזה סיפר כי הרגע שבו בכר רכב לצדו לאחר פציעתו, עם רגל אחת וחיוך, המחיש לו את הצורך לסייע לקיבוץ לפתוח פרק חדש. "המתקן הנפלא הזה מראה שאנחנו חזקים, שאי אפשר לשבור אותנו ושאנחנו כאן כדי להישאר", אמר.

לדבריו, הפארק צפוי לארח את אליפות ישראל בפאמפטרק ובהמשך, לראשונה בישראל, יארח הפארק גם תחרות מוקדמות לאליפות העולם. אדמס הביע שאיפה להקים מחדש בסמוך את "בור בארי", מתקן רכיבת השטח המיתולוגי.

רוב תושבי בארי עדיין מתגוררים בחצרים וממתינים לשוב לבתיהם. בינתיים, הפארק כבר החל לפעול: ימים לפני חנוכתו נערך בו קורס הדרכה ראשון לילדים ולמבוגרים מהאזור. עבור הקהילה, רכיבת הבכורה היא עוד צעד בדרך הביתה.