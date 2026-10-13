ראש הממשלה בנימין נתניהו תקף הערב (שלישי) את יו"ר המפלגה הכלכלית, פרופ' ירון זליכה, וטען כי למרות ניסיונו לפנות למצביעי הימין, עמדותיו הפוליטיות והכלכליות אינן תואמות את האופן שבו הוא מציג את עצמו לציבור.

בריאיון לתוכנית "הפטריוטים" בערוץ 14 טען נתניהו כי זליכה הצביע בעבר למרצ וכי הוא מסתיר זאת.

נתניהו התייחס גם להשתתפותו של זליכה במחאות נגדו וטען: "הוא הפגין בבלפור, בקפלן, והפגין בארסיות. הוא בכלל תוקף את הימין, לא רק אותי".

בהמשך עבר ראש הממשלה לעסוק בעמדותיו הכלכליות של זליכה ובטענות שהוא משמיע בנושא יוקר המחיה. נתניהו ייחס לממשלות בראשותו את קידומן של רפורמות מרכזיות במשק והציג את רפורמת הסלולר כדוגמה לכך.

"אנחנו הובלנו את רפורמת הסלולר שהורידה את המחירים לרצפה - וזליכה התנגד", אמר. נתניהו הסביר את התנגדותו של זליכה בכך שבאותה תקופה ייצג את חברת פרטנר.

ראש הממשלה תקף את זליכה גם על עמדתו בנוגע למתווה הגז. "אהוא התנגד להוצאת הגז מהמים. אתם יודעים באיזה מצב הייתה המדינה? היינו תלויים בכל מיני גורמים", אמר.

נתניהו דחה גם את הצגתו של זליכה כתומך בכלכלת שוק חופשי. "הוא לא חסיד הכלכלה החופשית. מי שהביא את הרפורמות זה אני וחבריי".