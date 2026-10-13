יו"ר קק"ל במתקפה על ח"כ אלמוג כהן צילום: ליאור פוזניאק, מוא"ז עמק יזרעאל

בכנס בחירות שנערך במועצה האזורית עמק יזרעאל, השתלח יו"ר קק"ל אייל אוסטרינסקי בסגן השר אלמוג כהן דקות לאחר שירד מהבמה.

"בעיניי מי שעמד פה על הבמה הוא אחד האנשים הכי לא ראויים בציבוריות הישראלית שאני הכרתי וראיתי".

יו"ר קק"ל הבהיר כי הביקורת שלו אינה נוגעת להשתייכות פוליטית מסוימת. "אני אומר את זה בצורה הברורה ביותר שלא יהיה ספק, שלא משנה מימין או משמאל, ממרכז או מכל כיוון אפשרי, אנשים כאלה מלכלכים, מקלקלים, מטמאים את המרחב הציבורי בישראל, והיה עדיף שילכו לאלף עזאזל".

כהן לא נותר חייב והשיב בהתבטאות חריפה נגד אוסטרינסקי. "העבריין השמאלני הקיצוני יו"ר קק"ל אייל אוסטרינסקי (חברו של איש האחים המוסלמים מנסור עבאס), אשר פוגע בקק"ל ומבזה את העובדים המסורים, אומר שהוא לא אוהב אותי. נו באמת! ליצן".