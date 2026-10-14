הרב אביחי שטרנברג מונה לראש הישיבה הגבוהה בדימונה, ויכהן בתפקיד לצד ראש הישיבה הרב דוד תורג'מן. המינוי פורסם לקראת פתיחת זמן חורף בישיבה.

הרב שטרנברג, בנו של הרב מרדכי שטרנברג ז"ל ראש ישיבת הר המור, נמנה עם הר"מים הוותיקים בישיבה. הוא בוגר ישיבת דימונה בגלגולה הקודם, ומשמש כר"מ מאז שנותיה הראשונות של הישיבה במתכונתה הנוכחית.

הרב שטרנברג נחשב לתלמיד מובהק של אביו. כבר לפני כשנה החל למסור שיעור כללי בישיבה וכעת הוא מתמנה באופן רשמי לראשות הישיבה לצד הרב תורג'מן.

בהודעה שפרסמה הישיבה נכתב: "בהצלחה גדולה לרב אביחי שטרנברג שליט"א, שנכנס לתפקיד ראש הישיבה הגבוהה יחד עם מו"ר הרב תורג'מן שליט"א. בעזרת ה' יובילו יחד את הישיבה ותלמידיה היקרים קדימה בשקידת התורה ופיתוח האישיות, לצמיחה וברכה לדימונה ולעם ישראל כולו".