נותרה עם המחמאות. מכבי תל אביב פתחה הערב (שלישי) את השבוע הספרדי הכפול שלה במפעל היורוליג האירופי ברגל שמאל, כשהפסידה בתום מותחן גדול בתוצאה 87:90 לברצלונה.

הצהובים מת"א הגיעו למשחק היורוליג הערב בפלאו בלאוגרנה לאחר הניצחון הראשון העונה במפעל האירופי אותו השיגו במחזור שעבר ועם תקווה גדולה להצליח לנצח את ברצלונה החזקה ובכך לרשום ניצחון שני ברציפות.

ההתחלה בישרה טובות כשמכבי קלעה תשע שלשות במחצית הראשונה, אספה כדורים חוזרים רבים בהתקפה וצמד השחקנים הזרים שלה, בונזי קולסון ואושיי בריסט דאגו לשמור אותה בעניינים.

בתחילת המחצית השניה העלתה ברצלונה הילוך ופתחה מעין ריצה שהקנתה לה יתרון בן 6 נקודות, אבל אז הגיע לו ים מדר.

10 נקודות רצופות של הרכש שהגיע מהיריבה העירונית הפועל ת"א קבעו מהפך ונדמה היה ששום דבר לא יוכל לעצור אותו ואת מכבי הערב.

מדר בהחלט לא נעצר כשסיים את המשחק עם שיא נקודות ביורוליג, 22 במספרם, מכבי נעצרה גם נעצרה כשברצלונה הצליחה להחזיר לעצמה את היתרון עם רצף של שלשות מצידה ולמרות שמכבי עוד הצליחה להשוות, זה נגמר בשלשת ניצחון של המארחים הספרדים שקבעה - 87:90, הפסד תשיעי ברציפות של מכבי לברצלונה.

מכבי יורדת כעת למאזן של 4 הפסדים וניצחון אחד בלבד בחמישה מחזורים ביורוליג העונה. בעוד יומיים היא כבר תשחק מול הפתעת היורוליג העונה, ולנסיה הספרדית החזקה. זה לא יהיה קל יותר.