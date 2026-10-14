פרשן חדשות 12 עמית סגל התייחס להימנעותו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מלהביע עד כה תמיכה בבנימין נתניהו לקראת הבחירות בישראל, וטען כי ההחלטה להישאר בשלב זה מחוץ למערכת הבחירות נובעת משילוב של כמה גורמים.

דבריו של סגל באו בתגובה לדברי טראמפ, שהגיב לשאלה אם בכוונתו לתמוך במועמד לראשות הממשלה בישראל, ואמר: "עדיין לא חשבתי על כך, אולי נעשה משהו".

לדברי סגל, ההתנהלות הנוכחית שונה מזו שנרשמה ב-2019, אז, לטענתו, נתניהו קיבל סיוע מטראמפ בניסיון להגיע לניצחון. הוא ציין כי הנשיא האמריקני ניסה לסייע לאורך השנים גם למועמדים נוספים, ובהם ז'איר בולסונארו.

סגל הצביע על שלושה גורמים שלדבריו עומדים מאחורי ההחלטה של טראמפ להמתין. אחד מהם הוא ניסיונו של הנשיא האמריקני לסייע לוויקטור אורבן בבחירות בהונגריה, ניסיון שלדברי סגל לא הסתיים בהצלחה. "הוא לא רוצה להיראות כלוזר אלא אם הוא יודע שתמיכתו היא 'הגרוש ללירה'", הסביר.

גורם נוסף, לפי סגל, הוא תמונת הסקרים שמגיעה לבית הלבן. לדבריו, הנתונים המצויים כעת בידי הממשל האמריקני מצביעים פחות או יותר על שוויון בין הגושים, ולכן טראמפ אינו ממהר להיכנס למערכה.

"אם בשבוע האחרון לפני הבחירות הוא יראה שנתניהו סוגר את הפער בסקרים שהבית הלבן עורך בישראל - ייתכן שיתערב", העריך סגל.

הגורם השלישי שעליו הצביע הוא מה שתיאר כהתערערות ביחסים בין טראמפ לנתניהו. בהקשר זה ציטט סגל גורם בבית הלבן שהציג בפניו הערכה לגבי האפשרויות הנשקלות: "יש סיכוי של 60% שלא נתערב כלל, 30% שנעזור לנתניהו ו־10% שנעזור לשני".

הפרשן הדגיש לסיום כי אותו גורם בבית הלבן "אפילו לא זכר את השם של המועמד השני".