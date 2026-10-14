הקטל בכבישים. גבר כבן 30 נהרג הלילה בתאונת דרכים בדרך בן צבי בתל אביב, לאחר שהרכב שבו נהג התנגש בצד הדרך.

צוותי מד"א חילצו אותו מהמכונית בה נלכד כשהוא מחוסר הכרה וללא דופק ונשימה. הם ביצעו פעולות החייאה ראשוניות ופינו אותו לבית החולים וולפסון בחולון, שם ניסו הרופאים להיאבק על חייו, אך לבסוף נאלצו לקבוע את מותו.

פראמדיק מד"א אריאל ווסרשטיין וחובש רפואת החירום ביחידת האופנועים של מד"א גל סלהוב סיפרו: "כשהגענו למקום הובילו אותנו אל הנהג שהיה לכוד ברכב. הוא היה מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה וסבל מחבלה רב־מערכתית קשה".

"מיד התחלנו בפעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים, הנשמות ומתן תרופות ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים תוך כדי פעולות החייאה כשמצבו אנוש", הוסיפו השניים.

המשטרה שהוזעקה למקום פתחה בחקירה לבירור נסיבות התאונה.