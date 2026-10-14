כוחות חטיבת שומרון השלימו ביממה האחרונה שלושה מבצעים גדודיים במקביל במוקדים שונים בגזרה.

במהלך הפעילות נסרקו עשרות מבנים, יותר מ-50 חשודים תוחקרו וארבעה חשודים נעצרו בחשד להזדהות עם חמאס ולהחזקת אמצעי לחימה.

במבצעים השתתפו לוחמי המילואים מגדוד 9239 ולוחמי גדודים 90 ו-931, כאשר כל אחד מהגדודים פעל במוקד אחר בגזרה. במהלך הפעילות אותרו גם כספים שיועדו לטרור.

סגן מפקד פלוגה בגדוד המילואים 9239, סרן א', סיכם את המבצע ואמר לערוץ 7: "פעלנו במבצע גדודי בכפר תלפית, יחד עם עשרות לוחמים. במהלך המבצע סרקנו מבנים חשודים, איתרנו שני אקדחים שעלולים היו לשמש לפגיעה באזרחי מדינת ישראל והחרמנו אותם, לצד עשרות אלפי שקלים שיועדו לשימוש בטרור".

סרן א' הבהיר כי הפעילות בגזרה תימשך: "נמשיך לפעול בנחישות נגד הטרור, לסכל איומים ולחזק את ביטחון אזרחי מדינת ישראל. נמשיך בכל הכוח".