אחד משני אנשי הביטחון שנעצרו בחשד למעורבות באירוע אלימות נגד פלסטינים שהתרחש לפני כחודש באזור הכפר עקרבה שבשומרון, שוחרר אתמול (שלישי) למעצר בית.

במקביל פנתה הבוקר אשתו של העצור השני, ששמו ופרטיו אסורים בפרסום, לראש השב"כ דוד זיני בדרישה לפעול לשחרורו.

במכתב ששלחה לזיני תיארה האישה את שירותו של בעלה ואת תרומתו במהלך המלחמה. לדבריה, עוד לפני המלחמה שירת ימים רבים במילואים, ובשמחת תורה התייצב בבסיסו. היא הוסיפה כי לאחרונה אף קיבל אות הצטיינות.

"בעלי גדל בשומרון על ערכים של אהבת העם והמולדת", כתבה. "אחרי כל מה שנתן למדינה, ואחרי המחירים האישיים שכבר שילם בשל המלחמה, נקרע הלב מהמחשבה שכעת עליו להתמודד עם המערכת עצמה, שמאיימת בפעולותיה כלפיו לפגוע בו ובשמו הטוב ובעבודה הקשה שלו למען השמירה על הביטחון".

האישה טענה כי תנאי המעצר עלולים להשפיע על בעלה לנוכח האירועים שחווה במהלך המלחמה. לדבריה, הוא נחשף למראות קשים, ובהם מותם ופציעתם של חברים לנשק. היא התייחסה גם לכיסוי העיניים שלטענתה מושם עליו ואמרה כי הדבר "עלול להכניס אותו למצב קשה".

בהמשך פנתה ישירות לראש השב"כ: "אני מבקשת בכל לשון של בקשה: תוציאו אותו מהצינוק החשוך והמחניק שהוא נמצא בו כבר היום. אין שום סיבה להחזיק אותו בתנאים מחפירים כל כך בתא קטן וחשוך ללא אור יום. שחררו אותו".

עו"ד נתי רום מארגון חוננו, המייצג את העצור בפרשה, מתח אף הוא ביקורת על תנאי המעצר. "מדובר בטובי בחורינו שתרמו כל כך הרבה ומסרו נפשם למען העם והמדינה, עצורים בצורה כזו", אמר.

לדבריו, "משתמשים נגדם בכלי שאמור להישמר לנוחבות. צריכה לקום זעקה גדולה. האנשים האלה לא ראויים ליחס הזה".

עו"ד אסף גונן, המייצג את העצור ששוחרר למעצר בית, מסר: "נעשה פה עוול גדול ונורא מצד הרשויות כלפי מרשי. מדובר בלוחם גיבור שתורם למדינה ואינו ראוי ליחס שכזה. טוב עשו ששחררו אותו לביתו".