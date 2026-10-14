פרשת ריגול מסעירה את חברת הבינה המלאכותית OpenAI, המפתחת את ChatGPT: הבולשת הפדרלית בארצות הברית עצרה מהנדס ממוצא סעודי, בחשד שהתקין מכשיר האזנה מוסתר בחדר ישיבות המשמש את בכירי החברה במשרדיה בסן פרנסיסקו.

על פי הודעת משרד המשפטים האמריקני שפורסמה אמש (שלישי), החשוד הוא עבדולרחמן אלפוזאן, בן 35, שהועסק כמהנדס בחברה מאז יולי 2025. הוא מואשם בניסיון ליירט שיחות רגישות באמצעות מכשיר אלקטרוני שהותקן ללא אישור.

הפרשה נחשפה ב-30 בספטמבר, כאשר אנשי האבטחה של OpenAI איתרו מכשיר הקלטה זעיר שהוחבא בנייר טואלט וחובר לשקע USB בגב מסך טלוויזיה בחדר ישיבות של הנהלת החברה. על פי מסמכי החקירה, המכשיר הותקן יומיים קודם לכן והיה מצויד במיקרופון, באפשרות לחיבור מצלמה ובאמצעי אחסון מוצפן.

החדר שבו הותקן המכשיר משמש לדיונים פנימיים של הנהלת החברה, לפגישות בנושאי מחקר ופיתוח ולשיחות עם שותפים עסקיים וגורמים ממשלתיים. בחלק מהישיבות נדונים נושאים מסווגים מבחינה עסקית, ובהם טכנולוגיות מתקדמות, תוכניות פיתוח ואסטרטגיה.

לפי הדיווח בסוכנות הידיעות רויטרס ובמגזין WIRED, מצלמות האבטחה תיעדו את המהנדס בסביבת חדר הישיבות במספר הזדמנויות, אף שלא הייתה לו הרשאה להיכנס אליו. לאחר גילוי המכשיר הותקנה מצלמה בתוך החדר, שתיעדה אותו כשהוא נכנס ובודק את האזור שמאחורי מסך הטלוויזיה.

פרט נוסף שהתגלה בחקירה מעורר עניין מיוחד: החשוד השתמש בעצמו בכלי בינה מלאכותית כדי להיערך להתקנת מכשיר ההאזנה. לפי החשד, הוא נעזר בצ'אטבוט ובמערכת פנימית של החברה כדי לברר פרטים על חדרי הישיבות, לוחות הזמנים והאפשרויות הטכניות להקלטת שיחות בחשאי.

במהלך הבדיקות איתרו אנשי האבטחה תיק אישי שהשאיר החשוד באחד מחדרי החברה. בתיק נמצאו ארנקו, מסמכי זיהוי ומכשיר הקלטה נוסף, הדומה לזה שהותקן בחדר הישיבות. בחברה מעריכים כי החשוד התכוון להציב מכשירי האזנה נוספים באזורים רגישים במשרדיה.

באופן חריג, דווקא הטכנולוגיה שפיתחה OpenAI סייעה לחשוף את הפרשה. החברה מסרה כי השתמשה במודלים הפנימיים שלה כדי לנתח את המכשיר, להתחקות אחר מקורו ולזהות את העובד החשוד בהתקנתו.

עם זאת, בחברה הדגישו כי בשלב זה לא נמצאו ראיות לכך שהחשוד הצליח לגנוב קוד מקור, מידע של לקוחות או נתונים רגישים הקשורים למודלים של הבינה המלאכותית.

ראש ה-FBI, קאש פאטל, אמר כי החשוד ניסה להקליט בחשאי שיחות רגישות הנוגעות לטכנולוגיית הבינה המתקדמת של החברה. לדבריו, ההגנה על החדשנות האמריקנית בתחום היא אינטרס חיוני לביטחון הלאומי ולחוסנה הכלכלי של ארצות הברית.

המהנדס נעצר ביום שישי האחרון והובא ביום שלישי לדיון ראשון בבית המשפט הפדרלי בסן פרנסיסקו. אם יורשע, הוא צפוי לעונש של עד חמש שנות מאסר ולקנס של עד 250 אלף דולרים.

בשלב זה לא פורסם מה היה המניע למעשיו או אם פעל בשליחות גורם כלשהו.