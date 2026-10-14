נג'מה אמיני, צעירה בת 23, תוצא להורג באיראן לאחר שנידונה למוות בגין "העלבת הנביא".

אמיני, סטודנטית לכלכלה, נעצרה בעקבות פוסט שפרסמה ברשתות החברתיות ולאחר שלקחה חלק בהפגנות נגד המשטר באיראן בחודש ינואר האחרון. היא הועמדה לדין בשני הליכים נפרדים, כאשר באחד מהם נגזרו עליה 12 שנות מאסר, ובהליך השני היא נידונה למוות לאחר שהשופטים הרשיעו אותה ב"העלבת הנביא" ופגיעה בביטחון הלאומי, עקב השתתפותה במחאות נגד המשטר והפוסט שפרסמה ברשתות החברתיות.

בחודש שעבר פורסמה הקלטה של אמיני מתוך בית הכלא, בו היא קראה לארגוני זכויות אדם בעולם לפעול למענה ולמען הנידונים האחרים למוות. "אינני רוצה להפוך את עצמי לגיבורה היום. אני רוצה רק דבר אחד: היו הקול שלי. אני בחורה צעירה וחפה מפשע, עם תקוות וחלומות רבים כל כך. יש לי הורים שמחכים לי. משפחה שבכל לילה, מתוך פחד לאבד אותי, מעבירה את הלילה בציפייה לבוקר", אמרה אמיני.

בחודשים האחרונים ממשיכה איראן בהוצאות להורג של מוחים נגד המשטר, למרות שהנשיא טראמפ התגאה כי "הצליח לעצור את ההוצאות להורג של מפגינים" באיראן. על פי ארגון "זכויות האדם באיראן" הממוקם באוסלו, רק בשנה הנוכחית הוצאו להורג מעל 600 בני אדם באיראן.

מחמוד אמירי-מוֹעדאם, מנהל ארגון "זכויות האדם באיראן", אמר כי "גזר דין מוות על אישה צעירה בגין דברים שפרסמה ברשתות החברתיות עלול לנרמל את השימוש בעונש מוות כנגד ביטוי של דעה בדרכי שלום, ולהרחיב עוד יותר את גבולות השימוש בעונש זה.

הרשויות באיראן בוחנות את מידת הסובלנות של הקהילה הבינלאומית כלפי עונש המוות. אם הקהילה הבינלאומית לא תגיב בנחישות כעת, מקרים מסוג זה עלולים להפוך לנפוצים הרבה יותר".