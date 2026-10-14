חוט אדום אפילו בורדו, מחבר בין מה שמתגלה בבית המשפט בחקירת היועמ"ש לשעבר אביחי מנדלבליט לחקירה וכתב האישום נגד בנינו עמירם, ראש הממשלה נפל לעלילת דם בכדי להחליף שלטון בישראל ועמירם נפל לעלילת דם להוכיח שיש אלימות וטרור יהודי.

התקדים הגדול שמתרחש לנגד עיננו בימים אלו הוא שיושב הבכיר ביותר ממערכת אכיפת החוק, יושב ונחקר בבית המשפט, זהו תקדים חשוב ביותר במהלך תיקון מערכת המשפט בישראל והוצאתה מאפלה לאורה ואני מציע לכל השותפים לפשע עלילת הדם כנגד עמירם, להפנים זאת, לא לעולם חוסן ולא לעולם תוכלו להסתתר.

בעיני רוחי, אני רואה את היום בו ישב בבית המשפט, המיועד להיות חבר כנסת מר יורם כהן וישאל ויצטרך להראות איזו פצצה מתקתקת היה בנינו עמירם? אלו מעשי טרור היו מתכוננים שבגינם הוא ביקש לחקור אותו בעינויים חסרי תקדים? בעיני רוחי אני רואה את היועמ"ש ויינשטיין שישאל על בסיס מה אישר לעשות חקירת צורך (מילה מכובסת לעינויי אינקוויזיציה)? מדוע לא שאלת אם אכן יש שעון מתקתק לפעולת טרור, מדוע נזכרים לבקש לחקור בעינויים, לאחר כל כך הרבה ימים בסמוך לחובה לאפשר לעמירם להיפגש עם עורך דין? האם יתכן שראש השב"כ הוליך אותך שולל?

בעיני רוחי אני רואה את המשנה ליועמ"ש רז ניזרי יושב בבית המשפט ונשאל כיצד יצא ואמר לכל עם ישראל - אין עינויים? אלו בדיקות עשה? האם יתכן שהתרשל בבדיקתו או שמא הסתירו ממנו מידע?

בעיני רוחי אני רואה את כל החוקרים מהחטיבה המהוללה וכמובן את ראש החטיבה היהודית נשאלים, כיצד מצפונם נתן להם לבצע עינויים נוראיים בכדי להשיג הודאה מעמירם ,האם כשעמירם אמר אני מודה והם ידעו מה עשו לו, האמינו לו שהודה מרצון כפי שאמר יורם כהן המאוד חכם?

בעיני רוחי אני רואה את רונן בר ראש השב"כ, נשאל מדוע הורה להשאיר את עמירם בבידוד נוראי ללא שום קשר עם אדם נוסף אפילו בשעת חצר, במשך שנים ארוכות? איזה איום נשקף מעמירם שלא נשקף מעולם מכל האסירים הטרוריסטיים שרצחו יהודים לרוב?

בעיני רוחי אני רואה את ששת השופטים מבית המשפט המחוזי והעליון שהרשיעו את עמירם, נחקרים על ידי אנשי מקצוע מתחום המשפטים ומתחום הנפש שעוזרים להם להבין מה שכל ילד ללא גלימה שחורה, מבין בהגיון פשוט ובריא שהודאות שהוצאו בעינויים כאשר העצור נמצא תחת ידי המענים באופן רציף - אינן הודאות מרצון חופשי ודינן להיפסל.

בעיני רוחי אני אפילו רואה את הכרעת בית המשפט, לשלול מכל השופטים הללו את היכולת לשפוט בשל חוסר הגיון ושכל פשוט (משהו שלא לומדים בפקולטה למשפטים) וחוסר אומץ לעמוד מול מערכות אכיפת החוק, הפרקליטות והשב"כ - ולהגיד להם חציתם קו אדום!

אז כל מי שידו הייתה במעל בעלילת הדם נגד עמירם שנכון הוא לא ראש ממשלה אבל הוא בן אדם, בן, בעל, אבא ונכד, ורואה בימים אלו את אביחי היועמ"ש, יושב אבל וחפוי ראש בבית המשפט, ומגלה קלונו ברבים והוא אף מגלה את קלונם של אחרים ברבים, בין שאתה מהפרקליטות או מהשב"כ או אולי אתה חבר הכנסת המיועד יורם כהן, תחסכו לכם את הבושה ברבים שעובר היועמ"ש, תקדימו תרופה למכה, תחשפו באומץ את העוולות הנוראיות בחקירות, במשפט ובמאסר כנגד עמירם, תחשפו ביוזמתכם לפני שיחשפו ומה שעובר אביחי, תעברו אתם מול כל מדינת ישראל וכל העולם.

הרב ראובן בן אוליאל הוא אביו של עמירם בן אוליאל שהורשע ברצח שלושה בני משפחת דוואבשה בפיגוע ההצתה בכפר דומא