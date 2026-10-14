הממשלה צפויה לאשר היום העברה של יותר ממיליארד שקל, בהתאם לדרישת מערכת הביטחון, להקדמת התשלומים בעסקת רכישת מסוקי האפאצ'י. עיקר המימון יגיע מקיצוץ בתקציבי תוכנית החומש לחברה הערבית, שייפרס על פני כמה שנים.

לפי דרישת משרד הביטחון, יותר ממיליארד שקל יועברו בפריסת תשלומים עד שנת 2029, במטרה להקדים את תזרים התשלומים בעסקת מסוקי הקרב. המקור התקציבי העיקרי למימון ההחלטה בשנים 2027-2029 יהיה קיצוץ בתקציבי תוכנית החומש לפיתוח החברה הערבית.

ההחלטה נועדה לאפשר את הקדמת התשלומים בעסקת הרכש של מסוקי הקרב המתקדמים, באמצעות העברת תקציבים ממקורות אחרים.

על פי התוכנית, בשנת 2026 יועברו 68 מיליון שקל מסעיף תשלומי הריבית. בשנים הבאות יגיע המימון מתקציבי תוכנית החומש לפיתוח החברה הערבית: 169 מיליון שקל בשנת 2027, 342 מיליון שקל בשנת 2028 ו-453 מיליון שקל בשנת 2029. בסך הכול מדובר בהעברה של 1.032 מיליארד שקל, מתוכם 964 מיליון שקל מתקציבי תוכנית החומש לחברה הערבית.

נוסף על כך, בימים האחרונים דווח כי אין זה הקיצוץ היחיד הצפוי לצורך מימון דרישות משרד הביטחון. מערכת הביטחון דורשת סכום נוסף של יותר משני מיליארד שקל, שהממשלה צפויה לממן באמצעות קיצוץ רוחבי בתקציבי משרדי הממשלה כבר השנה.