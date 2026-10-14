מנהיגי שבע הקהילות היהודיות הגדולות בתפוצות, המאוגדות תחת ארגון J7 ומייצגות למעלה מ-90% מיהדות העולם, קיימו אתמול (שלישי) ביקור חירום מיוחד בדבלין שבאירלנד.

המשלחת הגיעה לעיר כדי להביע סולידריות עמוקה עם הקהילה היהודית המקומית, שמתמודדת בתקופה האחרונה עם גל עוינות חסר תקדים, וקיימה עצרת תמיכה פומבית בפארק הרצוג לצד פגישות עבודה עם גורמי ממשל מקומיים.

במהלך העצרת חשף יו"ר מועצת הנציגים של יהדות אירלנד, מוריס כהן, נתונים מדאיגים במיוחד: בין חודש יולי 2025 לחודש ינואר 2026 לבדו, נרשמו במדינה 143 תקריות אנטישמיות שונות.

"זהו מספר חסר פרופורציה ומדאיג ביותר עבור קהילה קטנה המונה כ-2,200 נפש בלבד", הדגיש כהן.

הוא התייחס בדבריו גם לניסיונות המרגיזים להסיר מהפארק את שמו של נשיא המדינה לשעבר, חיים הרצוג - יליד בלפסט שגדל בדבלין - והסביר כי מדובר במגמה עוינת שמאלצת אזרחים יהודים לבחור בין זהותם האירית ליהודית.

"אנחנו לא זקוקים להצהרות מודאגות על נייר, אלא לאמצעי אבטחה מעשיים בשטח ולמנהיגות פוליטית אמיצה שתעצור את ההסתה", תבע כהן.

מנכ"ל הליגה נגד השמצה (ADL), ג'ונתן גרינבלט, שהקריא את הצהרתם המשותפת של מנהיגי הקהילות, הציג תמונת מצב עולמית קודרת וציין כי שנת 2025 נרשמה כשנה הקטלנית ביותר עבור יהודי התפוצות בשלושת העשורים האחרונים, עם מניין טרגי של 20 נרצחים על רקע אנטישמי.

לדבריו, הרטוריקה העוינת והאנטי-ישראלית הרווחת באירלנד מייצרת אקלים מורעל שפוגע באופן ישיר בביטחונם האישי של חברי הקהילה.

בשל חומרת המצב החריגה, הוחלט בארגון J7 להקדיש לאירלנד פרק ניתוח מיוחד בדו"ח השנתי הקרוב, חרף העובדה שאינה נמנית עם שבע המדינות החברות בקביעות בארגון (ארה"ב, קנדה, בריטניה, צרפת, גרמניה, ארגנטינה ואוסטרליה).

חברי המשלחת הציגו בפני גורמי הממשל המקומיים רשימת דרישות אופרטיביות ברורות, הכוללות הקצאת תקציבי אבטחה ייעודיים למוסדות הקהילה ובתי הספר היהודיים, אכיפה משפטית בלתי מתפשרת נגד פשעי שנאה, ודרישה מאנשי ציבור ומעצבי דעת קהל להימנע מרטוריקה שמבצעת דמוניזציה ליהודים.

גרינבלט חתם את הביקור באזהרה נוקבת לממשלת אירלנד: "אירלנד אינה יכולה להרשות לעצמה לשקוע באדישות ולהמתין להתרחשותה של טרגדיה קשה בטרם תתחיל לפעול".