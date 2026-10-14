כתב אישום חמור הוגש נגד תושב מדינת ניו יורק בן 33, בגין שורת איומים קשים ומזעזעים שהפנה הן כלפי הקהילה היהודית והן כלפי סוכנים הפדרליים שחקרו אותו.

בחודש מאי האחרון התקבלו שורה של שיחות טלפון מאיימות בארגון צדקה יהודי מקומי, שבהן השמיע המתקשר התבטאויות אנטישמיות קשות.

בין היתר אמר המתקשר: "הייתי רוצה לפוצץ את ישראל ולהרוג את כל היהודים", והוסיף כי היה רוצה "להכניס את כל היהודים לתא גזים ולהרוג אותם".

חקירה מאומצת של ה-FBI הובילה לאיתורו של החשוד מהיישוב לה פרג'וויל. ב-7 באוקטובר הגיעו שני סוכנים פדרליים לביתו כדי לעמת אותו עם החשדות נגדו.

על פי כתב האישום הפלילי, מרגע שהסוכנים הזדהו, החשוד החל לאיים באופן ישיר גם עליהם, כשהוא מטיח לעברם כי "שוטר טוב הוא רק שוטר מת" וצועק: "תעופו מפה לפני שאשלוף עליכם משהו".

האיומים לא פסקו עם עזיבת הסוכנים. ארבע שעות לאחר התקרית, שלח החשוד מסרון מאיים לאחד הסוכנים וכתב: "אם אי פעם תגיעו לבית שלי שוב, אתם לא תאהבו את זה. זה לא איום, זו הבטחה".

רשויות האכיפה הגיבו בחומרה רבה למעשים. עוזר התובע האמריקני, ג'ון סרקון, הבהיר כי המערכת המשפטית תפעל באפס סובלנות: "איומים על אנשי אכיפת חוק אינם בדיחה, ומי שעושה זאת חייב להבין שלמעשיו יש השלכות חמורות".

קרייג טרמרולי, סוכן מיוחד ב-FBI, הוסיף: "החשוד הבטיח לפגוע בסוכנים, וכעת הדבר היחיד שמובטח לו הוא צדק מהיר ומאסר בפועל. המסר שלנו ברור לחלוטין".

הנאשם הובא החודש בפני בית המשפט הפדרלי בסירקיוז באשמת איומים על קצין אכיפת חוק פדרלי, והוא מוחזק במעצר לקראת הדיון המשפטי בעניינו שנקבע להיום (רביעי).

אם יורשע בדין, הוא צפוי לעונש כבד הכולל עד 10 שנות מאסר בפועל, קנס כספי בגובה של עד 250 אלף דולר ושלוש שנות שחרור פיקוח תחת מעקב.