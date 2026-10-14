הוותיקן הודיע כי האפיפיור ליאו ה-14, בן 71, אובחן עם סרטן ריאות ועבר אתמול ניתוח להסרת האונה התחתונה של ריאתו הימנית בבית החולים ג'מלי ברומא. על פי הודעת לשכת העיתונות של הוותיקן, הניתוח הסתיים בהצלחה וללא סיבוכים, והאפיפיור שב להכרה והועבר להתאוששות בחדרו בבית החולים.

על פי ההודעה הרפואית שפרסם הוותיקן, במהלך הניתוח אישרה בדיקה פתולוגית כי האפיפיור סובל מאדנוקרצינומה של הריאה, אחד הסוגים הנפוצים של סרטן ריאות. החשד למחלה עלה כבר בבדיקות שנערכו לפני הניתוח, בעקבות גילוי ממצא חשוד בריאתו במהלך בדיקה רפואית שגרתית.

הניתוח בוצע באמצעות טכניקה זעיר-פולשנית בהנחיית מצלמה, ובמהלכו הוסרה האונה התחתונה של הריאה הימנית, במטרה להסיר את הרקמה הסרטנית. האפיפיור שהה בחדר הניתוח כשלוש שעות, בעוד שההליך הכירורגי עצמו נמשך כ-90 דקות. הרופאים מסרו כי לא נרשמו סיבוכים וכי לאחר שהתעורר מההרדמה הועבר לחדרו להמשך התאוששות.

למרות הצלחת הניתוח, מצבו הרפואי של האפיפיור עדיין מעורר שאלות. הוותיקן טרם פרסם פרטים על שלב המחלה, גודל הגידול או האפשרות שהתפשט לבלוטות הלימפה. מומחים רפואיים הסבירו לסוכנות הידיעות רויטרס כי נתונים אלה חיוניים להערכת סיכויי ההחלמה ולהחלטה אם יהיה צורך בטיפולים נוספים. בשלב זה טרם התקבלה החלטה על טיפול כימותרפי או טיפולים אחרים.

האפיפיור צפוי להישאר באשפוז למשך כשבוע, וכל הופעותיו הציבוריות בוטלו עד 20 באוקטובר. עוד לפני הניתוח חשף ליאו בפני המאמינים בכיכר פטרוס הקדוש כי הרופאים גילו ממצא בריאתו והמליצו להסירו בניתוח. הוא הסביר כי החליט לפעול בהתאם להמלצתם.

ההתפתחות הרפואית מגיעה כשנה וחמישה חודשים לאחר בחירתו של ליאו ה-14 לתפקיד האפיפיור, במאי 2025, בעקבות מותו של קודמו, האפיפיור פרנציסקוס. ליאו, ששמו המקורי רוברט פרבוסט, נולד בשיקגו ושימש במשך שנים כאיש דת בפרו. עד כה לא דווח על בעיות בריאות משמעותיות שמהן סבל בתקופה האחרונה, והוא נחשב לאדם פעיל גופנית הנוהג לשחות ולשחק טניס.

האבחנה החדשה מעוררת גם אי-ודאות בנוגע ללוח הזמנים של האפיפיור. בחודש הבא הוא אמור לצאת לביקור רשמי בדרום אמריקה, שיכלול את אורוגוואי, ארגנטינה ופרו, בין 6 ל-17 בנובמבר. בשלב זה לא ברור אם מצבו הרפואי יאפשר את קיום הביקור כמתוכנן.

האפיפיור עומד בראש הכנסייה הקתולית, המונה כ-1.4 מיליארד מאמינים ברחבי העולם. למרות אשפוזו, לא הוכרז על שינוי בסמכויותיו או בהנהגת הוותיקן. ההכרעה בנוגע להמשך הטיפול הרפואי ולחזרתו לפעילות ציבורית צפויה להתקבל בהתאם להתאוששותו ולתוצאות הבדיקות הנוספות.