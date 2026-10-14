על רקע המתיחות הפוליטית והחברתית סביב סוגיית גיוס בני הישיבות, שיגר הבוקר (רביעי) ראש ישיבת "מאור התורה", הרב אברהם סלים, מכתב חיזוק אישי וחריג לתלמיד הישיבה אליהו דבדה מישיבת "אורחות מאיר" בירושלים, הכלוא בשל סירובו להתייצב לצווי הגיוס לצה"ל.

המכתב, שפורסם תחת הכותרת "כי אותך ראיתי צדיק", נפתח במחאה נוקבת נגד הרשויות: "שמענו בצער רב על מאסרך בכלא באשמה על היותך תלמיד ישיבה שתורתו אומנותו, בעוונותינו הרבים על ידי ממשלת ישראל".

בדבריו, עודד ראש הישיבה את הבחור הכלוא באמצעות ציטוטים מספר תהילים, והבטיח לו כי השכינה מלווה אותו במאסרו.

"'גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי' - השכינה עמך ושומרת עליך. אשריך שנתפסת על דברי תורה לקדש שם שמים. היה חזק באמונה, בתורה וביראה מבורא עולם, ויסר ממך הדאגות ועול המלכות".

בהמשך, שיגר מסר בשם כלל עולם התורה: "כל עולם התורה מתייצב עמך בגאון ונושא את עול התורה באהבה, ומחכים ומייחלים לתשועת השם, כי לא יטוש השם עמו ותצא לחופשי בקרוב".

למכתב צירף את חתימתו ותמיכתו המלאה גם חבר מועצת חכמי התורה וראש ישיבת "יקירי ירושלים", הרב רבי יהודה כהן.

גורמים בסביבת הרבנים מעריכים כי בימים הקרובים צפויים להצטרף לקריאה ולחיזוק רבנים נוספים מחברי מועצת חכמי התורה וראשי ישיבות בולטים, במחאה על גל מעצרי תלמידי הישיבות.