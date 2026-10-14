זירת הקריסה בתל אביב תיעוד מבצעי מד"א

חלק מבניין הנמצא בעבודות שיפוץ קרס הבוקר (רביעי) ברחוב נחלת בנימין במרכז תל אביב. כוחות גדולים של כבאות והצלה, מד"א ומשטרה הוזעקו למקום ופתחו בסריקות מחשש להימצאות לכודים נוספים.

על פי הודעת כבאות והצלה, צוותי החילוץ שהגיעו לזירה חילצו עד כה שלושה לכודים, והסריקות במקום נמשכות.

מדובר בבניין הנמצא בעבודות בנייה ואינו מאוכלס בדיירים. בכבאות והצלה מעריכים כי הלכודים שחולצו הם עובדי בניין ששהו במקום בעת הקריסה.

במד"א מסרו כי בשלב זה לא אותרו נפגעים, והצוותים ממשיכים בסריקות כדי לוודא שאין לכודים נוספים.

גם במשטרה דיווחו כי שוטרי מרחב ירקון פועלים בזירה. בהודעת המשטרה הראשונית נמסר כי לא ידוע על לכודים או נפגעים.