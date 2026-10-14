האם המשפט העברי יכול להציע גם כיום תשובות לשאלות של שוויון, אפליה, זכויות אזרח והגבלת כוחו של השלטון?

הרב ד"ר עדו רכניץ, מנהל המחקר במכון משפטי ארץ ודיין ברשת בתי הדין ארץ חמדה גזית, יצא לחקור את המשפט המנהלי העברי מתוך הנחה שמדובר בתחום שאיבד את הרלוונטיות שלו. אלא שבמהלך המחקר גילה מסורת משפטית עשירה, הכוללת מאות תשובות הלכתיות ועקרונות שחלקם מזכירים את אלה המוכרים מהמשפט המנהלי בישראל.

בשיחה עם פרופ' יובל אלבשן, בעקבות פרסום ספרו החדש העוסק במשפט המנהלי העברי, סיפר הרב ד"ר רכניץ על הגילויים שהפתיעו אותו, על ההבדלים בין תפיסת המשפט העברי לתפיסת המשפט הישראלי ועל השאלה אם מדינת ישראל הייתה צריכה לאמץ את המשפט העברי עם הקמתה.

"אני יכול להגיד על עצמי, אני לא ידעתי שהתחום הזה קיים", הודה רכניץ. "התחלתי ללכת אחרי העקבות, פתאום גיליתי באמת מאות תשובות, שאני גם יודע שלחלקן עוד לא הגעתי".

הדרך אל המחקר החלה דווקא מסכסוכים מקומיים שהגיעו לבית הדין שבו הוא משמש כדיין. אחד מהם התרחש במאחז ביהודה ושומרון, שבו הושג הסדר עם הרשויות לפינוי שלושה קרוואנים במקום פינוי היישוב כולו.

אחד התושבים התנגד לפינוי, והוויכוח הגיע לדיון משפטי שנערך בחצות הלילה, שעות ספורות לפני המועד שנקבע לביצוע הפינוי. בסופו של דבר הגיעו הצדדים להסכמה, והקרוואנים פונו בהתאם להסדר.

אלא שלאחר מכן החליט היישוב לפצות מכספי התושבים את בעלי הקרוואנים שפונו, אך לשלול את הפיצוי מהתושב שהתנגד בתחילה והוביל להתדיינות המשפטית.

אותו תושב הגיש תביעה נגד היישוב, ובית הדין פסק לטובתו. "כאשר היישוב, שהוא בעצם גוף ציבורי, מחליט לתת פיצוי שהוא לא חייב, הוא לא יכול להגיד: מתחשק לי לתת לאל"ף ולא מתחשק לי לתת לבי"ת", הסביר רכניץ. "הוא אמור לעבוד לפי קריטריונים".

לדבריו, מאחר שהתושב הגיע להסכמה עם היישוב וקיים אותה, לא הייתה הצדקה להפלותו לרעה בחלוקת הפיצויים.

המקרה הזה, שנראה לכאורה כסכסוך מקומי קטן, המחיש לרכניץ כיצד עקרונות של משפט ציבורי באים לידי ביטוי גם במסגרת ההלכה.

במקביל לעבודתו כדיין עסק רכניץ במשך שנים בשאלות של תורה ומדינה, בהמשך לעבודתם של הרבנים הראשיים לשעבר יצחק אייזיק הלוי הרצוג ושלמה גורן. החיבור בין התחומים הוביל אותו לחקור את המשפט המנהלי העברי באופן שיטתי.

אחת התגליות המרכזיות במחקר הייתה היקף ההתפתחות של המשפט הציבורי בקהילות היהודיות בתקופת האימפריה העות'מאנית, במיוחד בסלוניקי במאות ה־16 וה־17.

רכניץ הסביר כי הסיבה לכך קשורה לאופן שבו נגבו המסים באותה תקופה. בעוד שבמערב אירופה ובמזרחה הוטלו המסים באופן אישי על התושבים, באימפריה העות'מאנית הוטלו המסים על הקהילה היהודית כולה. הקהילה נדרשה לגבות את הכסף מחבריה ולחלק ביניהם את הנטל.

המציאות הזאת יצרה מחלוקות רבות: מי חייב לשלם, מי זכאי להנחה, כיצד מחלקים את הנטל ומהן סמכויות הנהגת הקהילה. "ואז מתחילים ויכוחים ובקשות להנחות ולפטור, וזה יוצר את אותו משפט מנהלי", הסביר רכניץ. "זה היה בעצם המנוע החזק".

עם זאת, הוא הדגיש כי יסודות המשפט המנהלי העברי קדומים בהרבה, והצביע על שניים מחכמי ימי הביניים שהניחו את התשתית לתחום: המהר"ם מרוטנבורג בגרמניה והרשב"א בספרד, שפעלו במאה ה־13.

אלא שדווקא המסורת המשפטית שהתפתחה במשך מאות שנים כמעט ונעלמה עם השינויים במעמדן של הקהילות היהודיות באירופה.

לדברי רכניץ, תהליך האמנציפציה בתחילת המאה ה־19 הביא לפירוק האוטונומיה הקהילתית היהודית. כאשר יהודים הפכו לאזרחים במדינות שבהן חיו, נחלש הצורך במערכת שלטונית יהודית פנימית בעלת סמכויות ציבוריות.

"המשפט הציבורי העברי, שהיה בשיא הפריחה שלו במאות ה־16 וה־17 באימפריה העות'מאנית, כמעט נכחד בתחילת המאה ה־19", אמר.

לדבריו, במשך קרוב למאתיים שנה כמעט שלא עסקו בשאלות הללו, ולכן גם בעולם התורה וההלכה לא תמיד מודעים לעושר המשפטי שהותירו הדורות הקודמים.

אחת השאלות המרכזיות שהעלה אלבשן הייתה האם המשפט המנהלי העברי מעניק לאזרח הגנה רחבה יותר מזו שמציע המשפט המנהלי המודרני.

רכניץ הסתייג מההשוואה הגורפת, אך הדגיש כי המשפט העברי מכיר בעקרונות משמעותיים להגנה על הפרט, ובהם שוויון, זכות שימוע והגבלות על שיקול הדעת של רשויות ציבוריות.

"יש הגנה משמעותית על זכויות הפרט", אמר, והוסיף כי גם רבנים אינם בהכרח מכירים את מלוא העקרונות שהתפתחו בתחום. עם זאת, לדבריו, ההבדל המרכזי בין המשפט המנהלי העברי לבין המשפט הישראלי אינו בהכרח במידת ההגנה על האזרח, אלא בשאלה שממנה יוצאת כל אחת מהשיטות.

רכניץ הסביר כי המשפט המנהלי בישראל התפתח במידה רבה באמצעות פסיקות בתי המשפט, ובעיקר בית המשפט העליון, מתוך ניסיון להגדיר מהו משטר תקין ומהי הדרך הראויה להפעלת סמכות שלטונית.

לעומת זאת, המשפט המנהלי העברי נקט לדבריו גישה שונה. "המשפט העברי בדרך כלל היה יותר צנוע ולא שאל את עצמו מה נכון לעשות, אלא מה הציבור רוצה", הסביר. לדבריו, במקרים רבים שתי הגישות יובילו לתוצאות דומות, משום שגם הציבור מעוניין בשלטון תקין ובהגנה על זכויותיו. אולם במקרים אחרים נקודות המוצא השונות עשויות להוביל להכרעות שונות.

לקראת סיום השיחה העלה אלבשן שאלה היסטורית: האם ההחלטה שהתקבלה עם הקמת מדינת ישראל להמשיך ולהשתמש במשפט שהיה קיים בתקופת המנדט הבריטי הייתה החמצה, והאם נכון היה לאמץ במקומו את המשפט העברי.

רכניץ השיב כי אילו היה נדרש להכריע בשאלה בשנת 1948, היה בוחר במהלך הדרגתי ולא בהחלפה מיידית של מערכת המשפט. "אם אני הייתי צריך להחליט, הייתי מקבל את המשפט הקיים כהוראת שעה ויוצא לפרויקט של התחדשות המשפט העברי", אמר.

הוא הסביר כי מדובר במהלך רחב ומורכב, שלא ניתן היה לבצע בתוך זמן קצר. "זה סיפור מאוד מאוד גדול. אי אפשר לעשות את זה בתוך שבוע ב־48", הוסיף. אלבשן, שהביע במהלך השיחה התפעלות מהספר, המליץ עליו במיוחד למשפטנים וציין כי למרות הנושא המורכב הוא כתוב באופן נגיש.

רכניץ, מצדו, הדגיש כי המחקר חשף בפניו עולם משפטי רחב, וכי גם לאחר השלמת הספר נותרו מקורות רבים שטרם הספיק לעיין בהם.