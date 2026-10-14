על רקע המאבק הדיפלומטי שניהלה ישראל נגד הקונסוליה הבריטית שהעניקה שירותים לפלשתינים בירושלים, צרפת, כך נראה, מעמיקה פעילות דיפלומטית דומה, ולפי שעה ללא תגובה ישראלית חריפה.

יו"ר מרכז ירושלים למדיניות יישומית (JCAP), חיים סילברשטיין, מעדכן בראיון לערוץ 7 על האירועים האחרונים ופותח בדברי שבח על החלטתו של שר החוץ, גדעון סער, לסגור את הקונסוליה הבריטית בירושלים, וזאת בין השאר אחרי שורת פרסומים משמעותיים של JCAP אודות החתירה הבריטית נגד ריבונות ישראל בירושלים.

"בספטמבר 2025 פרסמנו מאמר מערכת בוול סטריט ג'ורנל, ובו קידמנו את הרעיון להעניש ולסגור את הקונסוליות של צרפת ובריטניה. זו הגישה שלנו, מדינות כמו צרפת ובריטניה שפועלות נגד הריבונות שלנו והמשילות שלנו, לא זכאיות לקיים קונסוליות שפועלות נגד המדינה".

סילברשטיין מציין כי לא מדובר רק בבריטניה וצרפת, ובשייח' ג'ראח ניתן למצוא קונסוליות של מדינות שונות המגדירות את הקונסוליה כשגרירות שלהן בבירת פלשתין, חלקן כותבות זאת באופן גלוי ורשמי באתר של הקונסוליה וחלקן לא מכריזות על כך אך פועלות כאילו אכן מדובר בשגרירות שלהן בפלשתין.

האירוע המקומם האחרון שהתרחש, מספר סילברשטיין, הוא הגעתו של הקונסול הצרפתי החדש והגשת כתב האמנה שלו לאבו מאזן. לשאלתנו איך קורה שאירוע כזה עובר בשוויון נפש ישראלי, משיב סילברשטיין ומספר כי הסוגיה נכנסה יותר ויותר למודעות חברי הכנסת והשרים בתקופה האחרונה, בין השאר לנוכח פרסומים בתקשורת וסיורים שהמרכז שבראשו הוא עומד קיים לחברי כנסת ושרים, גם בנקודות במערב ירושלים שמהן יש מדינות שמנהלות קונסוליה שכזו, ולמעשה בוחרות לחתור תחת ריבונותה של ישראל.

"היום משרד החוץ מודע לתופעה הזו של מדינות שיושבות אצלנו בבירה, מקבלות זכויות דיפלומטיות כמו הכרה, אפשרות לנשיאת נשק, פטור ממיסים, חניות וכו', ובו בזמן הן מספקות שירותים קונסולריים ודיפלומטיים לרש"פ. הם לא מכירים בירושלים כבירת ישראל".

לשאלתנו איך ומדוע זו ההתייחסות הישראלית לאירועים, מעריך סילברשטיין שבמשרד החוץ יש מי שעושים שיקול של חשש מסגירה מקבילה של קונסוליות ישראליות, ומאירוע שכזה הם מנסים להימנע. "אני לא יודע מה הסיבה, אבל אני יודע שלא ייתכן שישראל תמשיך לספוג את העלבונות האלה. הם אצלנו בחצר ופועלים נגדנו".

סילברשטיין מספר כי "בימים האחרונים פרסמנו מאמר על כך שלפני מספר שנים הקונסוליה הצרפתית שיתפה פעולה בהשקת ספר של לילה חאלד, המחבלת שחטפה מטוס וניסתה לחטוף מטוס נוסף. הם השיקו את הספר שלה בירושלים בשידור וידאו עם הבת שלה בירדן. הם הציגו אותה כגיבורה, הספר שלה נקרא 'אייקון השחרור הפלשתיני'. זה קורה בשיתוף פעולה של הקונסוליה הצרפתית בירושלים. מה יכול להיות דוגמה טובה יותר לחתירה תחת הריבונות הישראלית? ואיך ייתכן שאנחנו נותנים לזה לעבור לסדר היום?".

בדבריו מדגיש סילברשטיין שהמידע כולו ידוע לכל מקבלי ההחלטות במשרד החוץ. הדברים פורסמו בעיתונות במאמרים רבים, ובנוסף המרכז של סילברשטיין מתדרך נציגים של משרד החוץ. "ברור לי ששר החוץ יודע, אבל הם עושים את החשבונות שלהם ואנחנו מנסים ללחוץ עליהם להפסיק את האיפוק ואת ספיגת העלבונות האלה. הגיע הזמן שישראל תעמוד על שלה ותיתן אולטימטום, או שאתם מכירים בריבונות שלנו בירושלים, או שתעברו לרמאללה".