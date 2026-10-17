אנחנו רגילים לשמוע על זוכים בהגרלות שצועקים משמחה, פורצים בבכי או מתקשים להאמין למזלם הטוב.

אבל כשאריה לוריא קיבל את שיחת הטלפון שבישרה לו כי זכה בדירת יוקרה בירושלים, התגובה שלו הייתה שונה לחלוטין. במקום לצעוק או לקפוץ משמחה, הוא עצר הכול והחל לומר את פרק ק' בתהילים, "מזמור לתודה", מילה במילה. כך, ברגע אחד של הודיה, הגיב האברך הצעיר לבשורה ששינתה את חייו.

אריה, אברך נשוי בן 22 שנולד בארצות הברית, לא העלה בדעתו שדווקא הוא יהיה הזוכה המאושר. אבל שיחת הטלפון ההיא לא רק הפכה אותו לבעל דירה בירושלים. בעקבות הזכייה הוא החליט לעשות צעד משמעותי נוסף: לעלות לארץ ולהעתיק את מקום מגוריו לירושלים. "נולדתי בארצות הברית, משתדל לעשות את רצון ה', יושב ולומד כל היום", הוא מספר כשהוא יושב בסלון הדירה שבה זכה.

כששואלים אותו איך ההרגשה לשבת בדירה שבה זכה, הוא משיב בהתלהבות: "מאושר! אין כמוני". ומה עם אשתו? "מאושרת עוד יותר", הוא אומר. אבל האם בכלל האמין שיזכה? כאן התשובה שלו חד-משמעית: "האמת שלא. אני לא חשבתי שאני אזכה. קיבלתי את הטלפון... השתנו לי החיים. הכול השתנה. ככה פתאום יש לי דירה".

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אריה הוא אחד משמונה הזוכים שכבר קיבלו דירה במסגרת ההגרלה, שחוזרת כעת בפעם התשיעית. שמונה שנים, שמונה דירות יוקרה ושמונה זוכים שונים, שכל אחד מהם קיבל הזדמנות להתחיל פרק חדש בחייו. בשנה שעברה בלבד רכשו כרטיסים להגרלה יותר מ-22 אלף איש מכל רחבי העולם, אבל מאחורי ההגרלה עומדת גם מטרה נוספת: כל רכישת כרטיס היא גם תרומה למיזמים של חסד, ביטחון ותמיכה בקהילה.

בין המיזמים שנהנו מהתרומות לאורך השנים נמצאים אמבולנס ממוגן לשדרות, ספרי תורה לבסיסי צה"ל, סיוע לחיילים בודדים וללוחמים המתמודדים עם פוסט-טראומה, לצד תמיכה במוסדות תורה. כך, לצד ההזדמנות לזכות בדירה בירושלים, המשתתפים גם לוקחים חלק בעשייה למען אחרים.

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כעת ההגרלה חוזרת בפעם התשיעית, והפרס הגדול שממתין לזוכה הוא דירת יוקרה בירושלים בשווי 1.3 מיליון דולר, עם שדרוגים עיצוביים חדשים. השנה נוסף גם חידוש: "כרטיס הסופר", שמאפשר לשדרג את הפרס במקרה של זכייה.

בתוספת של 70 שקלים להזמנה כולה, ללא קשר למספר הכרטיסים שנרכשו, ניתן להשתתף במסלול שבו הזוכה יקבל גם ריהוט ומוצרי חשמל בשווי 25 אלף דולר. כלומר, מי שיבחר באפשרות הזו ויזכה, יוכל לקבל לא רק דירת יוקרה בירושלים, אלא גם את הריהוט ומוצרי החשמל שיסייעו להפוך אותה לבית.

לצד הפרס הגדול, מארגני ההגרלה מציעים השנה הזדמנות נוספת למי שירכוש כרטיסים מוקדם: הגרלת בונוס מיוחדת על 15 אלף דולר במזומן. כל מי שירכוש כרטיסים עד ראש חודש כסלו ייכנס גם להגרלה המוקדמת. מי שימתין לאחר המועד הזה עדיין יוכל להשתתף בהגרלה על הדירה, אך לא בהגרלת הבונוס.

מחיר כרטיס עומד על 660 שקלים, ובמסגרת המבצע הנוכחי מקבלים כרטיס נוסף במתנה על כל כרטיס שנרכש. כך ניתן להכפיל את מספר הכרטיסים המשתתפים בהגרלה ללא תוספת למחיר הכרטיס המקורי. עבור אריה לוריא, הכול התחיל בכרטיס ובשיחת טלפון שלא ציפה לקבל. היום הוא כבר יושב בדירה שבה זכה, ומספר כיצד הבשורה הפתיעה אותו ושינתה את תוכניות חייו. כשהטלפון שלו צלצל, הוא בחר לומר "מזמור לתודה". ומה אתם תגידו אם שיחת הטלפון הבאה תהיה אליכם?

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