ד"ר לאה סרנה כאהן, בכירה במחלקה לרפואה דחופה ילדים בבית החולים הדסה עין כרם, היא שקיבלה לידיה אתמול (שלישי) את הפעוטות שנפגעו מתסמיני אלרגיה. על האירוע ובכלל על ההתמודדות עם תסמיני אלרגיה ומשמעותם שוחחנו איתה.

על האירוע עצמו מספרת ד"ר סרנה כאהן ומשחזרת את קבלת הדיווח על אירוע חריג של חשיפה לחומר מסוכן, כאשר הפרטים המלאים עדיין לא היו ברורים. על פי הדיווחים, הפעוטות גילו תסמינים של פריחה, דמעות ומעט קשיי נשימה. לדיווח הזה נוסף עדכון על ריח חריף ובבית החולים נערכו לאירוע טוקסיקולוגי (אירוע הרעלה) חריג עד שיתבררו הנתונים.

בין התרחישים שנערכו אליהם בבית החולים היה גם תרחיש של חשיפה לגז. "נערכים לכל תרחיש, הכנו את צוות שעת חירום, צוות הטוקסיקולוגיה שלנו שהיה בקשר עם מרכז ההרעלות. ניסינו דרך תשאול המטפלים ואנשי הצוות להבין מה החומר שאליו הילדים נחשפו".

הדיווח שהחל עם 11 פעוטות, ירד לתשעה והסתכם בחמישה פעוטות בגילאי שנה וחצי עד שנתיים, שהגיעו לבית החולים עם בני משפחותיהם כשמצבם קל ונראה היה שלכאורה מדובר בתגובה אלרגית כלשהי. בשלב מוקדם מאוד של תשאול התברר שכל הפעוטות אכלו כריך טונה ומיד לאחר מכן הופיעו התסמינים אצל מספר ילדים במקביל.

"זו תופעה שאנחנו מכירים ממאכלים שמכילים רמה גבוהה של היסטדין. אם לא מאחסנים אותם בצורה תקינה הופך ההיסטדין להיסטמין שמייצר תגובה דומה לתגובה אלרגית", אומרת ד"ר סרנה כאהן ומוסיפה כי "כמויות גדולות של החומר הזה נמצאות ברקמת השריר של סוגי דגים, ולכן רואים זאת בעיקר במזונות כמו טונה מקרל וכו'. התגובה נראית כמו תגובה אלרגית מבחינת הסימפטומים, אבל זה מופיע ביחד אצל כל הילדים שאכלו מהטונה הנגועה הזו, הופיע אצלם אודם בפנים".

המשמעות היא שלא מדובר באלרגיה, מאחר שאלרגיה היא תופעה שצפה אצל אדם בודד. כאשר הגיעה קבוצת ילדים עם אותם תסמינים, המסקנה הייתה שמדובר בתגובה טוקסיקולוגית, הרעלת היסטמין.

על מנת להימנע מתופעות שכאלה, אומרת סרנה כאהן, "דרושים צעדים של שמירה, כמו וידוא תוקף, לשים לב לריח חריף כשפותחים את הקופסה, אם הקופסה שינתה צורה והתנפחה לא להשתמש בה וכו'".

על אף שלא מדובר באירוע זה באלרגיה, ביקשנו מד"ר סרנה כאהן לציין סימנים מעידים עבור הורים שיוכלו לזהות אם ילדיהם לקו בתסמיני אלרגיה. "לראות אם יש מצוקה נשימתית, הקאות חוזרות, דמעת מאוד משמעותית, פריחה שלא נעלמת. כשיש מאמץ נשימתי וקולות חריגים בנשימה זה מחייב פנייה מיידית למיון ומחלקה לרפואה דחופה. במידה וזו פריחה קלה, אפשר לבדוק אצל רופא הילדים. במידה ומתפתח משהו מעבר לכך אפשר לבדוק אצל רופא אלרגיה שיזהה למה אלרגים".

ובאשר לפעוטות מהאירוע עצמו, היא מסכמת ומציינת כי ארבעה מהם שוחררו כעבור מספר שעות של מעקב, ואחד הפעוטות נותר להמשך מעקב וככל הנראה ישוחרר היום (רביעי).