תיעוד מפעילות לוחמי גדוד 202 דובר צה"ל

צה"ל ושב"כ חשפו פעילות של ארגוני הטרור חמאס והחזית העממית לשחרור פלשתין במסווה של אגודות צדקה ביהודה ושומרון.

במסגרת שתי פעולות ממוקדות שביצעו כוחות הביטחון ברמאללה ובעיירה יטא נעצרו חמישה פעילים, והוחרמו מסמכים וממצאים המעידים, לפי מערכת הביטחון, על קשרים לארגוני הטרור.

בהודעה משותפת לצה"ל ולשב"כ נמסר כי שתי האגודות, שהוכרזו כהתאחדויות בלתי מותרות, שימשו זרועות ארגוניות וכלכליות של ארגוני הטרור, תוך ניצול פעילות אזרחית לכאורה לקידום פעילותם.

ביום שלישי השבוע פשטו כוחות צה"ל ושב"כ על משרדי אגודת הצדקה "אדאמיר" ברמאללה, שלפי מערכת הביטחון ממומנת מכספי טרור ומספקת סיוע משפטי למחבלי החזית העממית הכלואים בישראל.

בצה"ל ובשב"כ ציינו כי חלק מהפעילים באגודה היו מעורבים בפיגוע במעיין דני ב-23 באוגוסט 2019, שבו נרצחה רנה שנרב הי"ד.

במהלך הפשיטה נעצרו מבוקשים והוחרמו מחשבים, מסמכים ופנקסי צ'קים הנושאים סממנים של קרנות חמאס שהוכרזו כבלתי חוקיות.

בפעילות נוספת, שבוצעה בשבועות האחרונים בהכוונת שב"כ, פשטו כוחות צה"ל על משרדי "האגודה האיסלאמית לטיפול ביתומים" בעיירה יטא שבגזרת חטיבת יהודה.

לפי מערכת הביטחון, האגודה שימשה זרוע ארגונית וכלכלית של חמאס, העבירה כספים לארגון הטרור ותמכה במשפחות מחבלים ואסירים.

עוד נמסר כי מנהל האגודה ובכירים נוספים בה הם פעילי חמאס שנכלאו בעבר. במערכת הביטחון טוענים כי האגודה סייעה לבסס את מעמדו של חמאס באזור, תוך ניצול פעילותה האזרחית.

במהלך הפשיטה נעצרו מבוקשים והוחרמו ממצאים הנושאים סממנים של קרנות חמאס מוכרזות. העצורים והממצאים הועברו להמשך חקירה.

בצה"ל ובשב"כ הדגישו כי ימשיכו לפעול נגד תשתיות טרור הפועלות במסווה של ארגונים אזרחיים וציבוריים ברחבי יהודה ושומרון, ולמצות את הדין עם המעורבים בפעילות טרור נגד אזרחי ישראל וכוחות הביטחון.