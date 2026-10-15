איך מפסיקים לפחד מהפחד? איך מתמודדים עם אתגרי החיים? ומה התפקיד של החולשות שלנו?

בשאלות האלה עוסקים במכללת "תורת הנפש", דרך לימודי פסיכולוגיה יהודית המחברים את עומק החסידות לחיי היומיום.

מכללת "תורת הנפש" מציעה דרך לימוד ועבודה אישית למי שמבקש להתמודד אחרת עם אתגרי החיים, להבין לעומק את הנפש שלו ולהתחבר לשליחות האלוקית שטמונה בו.

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"החיים מלאים במהמורות, משברים ונפילות, ואני מדבר אפילו על הדברים הקטנים של חיי היום יום, עם הילדים, בעבודה, ובזוגיות", אומר הרב נעם שפירא, ממרצי מכללת "תורת הנפש", שניהל אותה במשך יותר מעשור וחצי.

"האתגר שלנו הוא ללמוד לעמוד בתוך הקשיים ולצמוח מתוך המשבר. להיות חזקים יותר, להפסיק לברוח, ולחכות שהקושי ייגמר - ולהבין שהחיסרון הוא למעשה מראה שהקב"ה מציב לנו מול הפנים כדי שנמצא את הייעוד שלנו", מסיים הרב שפירא.

את המכללה ייסד הרב יצחק גינזבורג, כדי להנחיל גישה חדשה האומרת שאין צורך לפזול לגישות נפשיות מהעולם, אלא כל מה שנצרך לנו בעבודה הנפשית שלנו כבר טמון בעולמות של פנימיות התורה והחסידות.

האמונה כחלק מעבודת הנפש

"ההבדל בין פסיכולוגיה, לתורת הנפש מתבטא בכך שבפסיכולוגיה יהודית ובגישת תורת הנפש - הקב"ה והאמונה היא חלק בלתי נפרד מהסיפור. אני אתן דוגמה", אומר הרב נעם, "אשה אחת, פסיכולוגית במקצועה, נפגעה עמוקות מבעלה, ולא הצליחה לסלוח לו תקופה ממש ארוכה. היא חיפשה בגוגל את המילים 'איך אפשר לסלוח' והגיעה להרצאה של אחד מהמרצים שלנו - וממש נדהמה מהגישה.

"היא מעולם לא חשבה על עצמה בצורה כזו, בפסיכולוגיה אין את הגישה הזו שאולי הקב"ה נתן לה את ההתמודדות הזו, ואולי הטריגר והסיבה שבגללה היא נפגעה, קשורה גם לצורה שבה היא מנהלת את האגו שלה".

שינוי תפיסה לחיים

"תורת הנפש לימדה אותי להתמודד אחרת עם האתגרים שהחיים מציבים לי", מספרת ולרי וידס, אחת מבוגרות המכללה. "לפני כן למדתי ייעוץ, ועברתי המון קורסים שקשורים לנפש ולשיטות טיפול שונות, אבל ההבדל המהותי הוא שב'תורת הנפש' - אני בעצמי השתניתי, לא רק קיבלתי כלים לחשיבה או לטיפול".

"זה שינה לי את כל התפיסה על החיים, רק היום אני מבינה שכל מה שלמדתי זה כמו 'פלסטר' לבעיות נקודתיות בחיים, 'תורת הנפש' זה טיפול עומק, זה להחליף דיסק ולשנות את התודעה מהשורש וזה משפיע עליי, על בעלי, על הילדים שלי, ותופס אותי בכל פינה בחיים".

לפרטים ולהרשמה באתר מכללת תורת הנפש>>>

מהלימוד אל החיים

מתוך תחושת שליחות, המכללה פועלת להרחבת ההפצה והפעילות ולהנגשת תורת הנפש לקהלים נוספים. בהתאם לצורכי התקופה, תוכנית הלימודים משלבת לימוד מעמיק עם סדנאות ותרגול מעשי לחיי היומיום.

השנה הראשונה מוקדשת ללימודי פסיכולוגיה יהודית בדרך הבעל שם טוב: היכרות עם מבנה הנפש והכוחות הפועלים בה, הבנת דפוסי חשיבה ותגובה והתמודדות עם פחדים, כעסים ומשברים. הלימוד משלב את מקורות החסידות עם סדנאות, תרגילים ועבודה אישית, כדי לתרגם את ההבנה לשינוי בחיי היומיום - בעבודת המידות, בחינוך ילדים ובאמונה.

פסיכולוגיה יהודית מתוך המקורות

הרעיון של פסיכולוגיה יהודית כבר ירד לעולם על ידי הבעל שם טוב לפני כ־200 שנה, אך החידוש של הרב גינזבורג הוא ההתאמה של המושגים מעולם פנימיות התורה לעולם המציאות, לחיים של כל אחד ואחד, לפתור את בעיות המציאות החדשה, דווקא על ידי התובנות העתיקות.

הלימוד מתאים לכל מי שרוצה לחולל שינוי משמעותי בחייו, להתחבר לעצמו, למשפחה ובעיקר לנוכחות האלוקית שבחייו. תוכנית הלימודים מבוססת על מקורות תורניים, ללא הסתמכות על מקורות זרים.

לצד ההיכרות עם הנעשה בעולם הפסיכולוגיה וההתבוננות בנקודות הדמיון והשוני בין הגישות, בניית התוכן נעשית מתוך מקורות התורה עצמם, ולא באמצעות התאמה בדיעבד של שיטות אחרות לשפה יהודית.

המחזור ה־20: ההרשמה לקראת סיום

רוצים להבין את עצמכם לעומק ולרכוש דרך לעבודה פנימית? ההרשמה ללימודי פסיכולוגיה יהודית בדרך הבעל שם טוב לשנת תשפ"ז לקראת סיום.

השנה הראשונה מתאימה למבקשים להעמיק בהבנת הנפש ולעבוד על עצמם, וגם למעוניינים להמשיך למסלולי ההכשרה בייעוץ על פי תורת הנפש.

התוכנית במבט אחד:

היקף הלימודים: תוכנית שנתית - 26 מפגשים, 130 שעות אקדמיות.

מתכונת: מפגש שבועי המשלב לימוד, סדנאות ותרגול מעשי.

מסלולים: בוקר או ערב, בהפרדה מלאה, בהתאם למסלול ולסניף.

הקלטות: הקלטות השיעורים לצפייה חוזרת.

סניפי המכללה:

ירושלים - מרכז חיבה, שדרות הרצוג 75.

תל אביב - מדרשת פנימיות, רחוב יצחק לבנון 45.

רחובות - מרכז ויץ, הפקולטה לחקלאות.

בית אל - בית הכנסת "תפארת שושנה".

חדש! פרדס חנה־כרכור - שלוחת צפון, בהדרכת הרב ניר ונעמה מנוסי.

מסלולי זום - לימודים מקוונים בשידור חי, במסלולי בוקר וערב.

זה הזמן לשוחח עם יועצי הרישום, לבדוק איזה מסלול מתאים לכם ולהצטרף למחזור הקרוב.