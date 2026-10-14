שגרירות קולומביה נחנכה בירושלים דוברות עיריית ירושלים

שגרירות קולומביה בישראל נחנכה הבוקר (רביעי) בירושלים והפכה לשגרירות העשירית הפועלת בבירת ישראל. בטקס הפתיחה השתתפו נציגים בכירים משתי המדינות, ובהם שר החוץ גדעון סער ושר החוץ של קולומביה עומר בולה אסקובר.

לצד שני שרי החוץ השתתפו בטקס רעייתו של אסקובר, שגרירת קולומביה בישראל טניה גילינסקי באקל, שגרירת ישראל בקולומביה ויויאן אייזן ונציגי השגרירות.

ראש העיר ירושלים משה ליאון בירך את ממשלת קולומביה על פתיחת השגרירות בעיר. "זהו יום חג לירושלים. אנו מקבלים היום בכבוד רב ובהערכה את ידידינו מקולומביה ומזמינים אותם לראות בירושלים בית, במלוא מובן המילה", אמר.

ליאון הגדיר את המהלך "צעד חשוב ואמיץ", והוסיף: "פתיחת השגרירות היא צעד חשוב ואמיץ, המעביר מסר ברור בדבר מעמדה של ירושלים כבירת מדינת ישראל. כל שגרירות נוספת הנפתחת בעיר מחזקת את מעמדה הבינלאומי ומרחיבה את מעגל הידידות ושיתופי הפעולה שלה עם מדינות העולם".

ראש העיר הביע תקווה כי מדינות נוספות יבחרו להעביר את שגרירויותיהן לירושלים. "אני סמוך ובטוח כי בעתיד הקרוב נראה שגרירויות נוספות מעבירות את משכנן לירושלים, ואני קורא למדינות נוספות ללכת בעקבות קולומביה ויתר המדינות שכבר עשו זאת, ולקבוע את מושב שגרירויותיהן בירושלים, בירתה הנצחית של מדינת ישראל".

ליאון הוסיף כי עיריית ירושלים תסייע לשגרירה ולאנשי הנציגות ותפעל לחיזוק הקשרים עם קולומביה. "עיריית ירושלים תעמוד לרשות השגרירה ואנשי השגרירות, תסייע להם בכל הנדרש ותפעל להעמקת הקשרים בין ירושלים לקולומביה. אני מאחל להם הצלחה רבה בשליחותם".